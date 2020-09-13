Yeni PlayStation 5 Sunumu Önümüzdeki Hafta Düzenlenecek

Bu hafta bizleri yeni PlayStation 5 sunumu bekliyor. Sony Interactive Entertainment, sıradaki sunumun tam tarihini verdi. Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz Haziran ayında oldukça uzun bir PlayStation 5 sunumu yapan Japon teknoloji devi, hem yeni nesil konsol için özel olarak geliştirilen ve hem de bu konsol için de çıkacak olan bir sürü oyunu göstermişti. Konsolun tasarımını da göründüğü bu oldukça doyurucu sunumun sonrasında, haliyle bir sonrakini beklemeye koyulmuştuk.

Bu zamana kadar sıradaki sunum hakkında birçok tarih iddiası atılmıştı ortaya ama Sony Interactive Entertainment herhangi bir resmi açıklama yapmamıştı. Son olarak, ikinci sunumun bu ayın ortalarına doğru yapılacağı iddia edilmişti. Japon teknoloji devi, bu iddiayı doğrular bir duyuruda bulundu.

Yeni PlayStation 5 Sunumu Güncel Haberler Getirecek

US PlayStation Blog üzerinden SIE İçerik İletişimleri Kıdemli Yöneticisi Sid Shuman tarafından yapılan duyuru ile 16 Eylül 2020 Çarşamba günü TSİ 23:00 sıralarında bir PlayStation 5 sunumu daha gerçekleştirilecek. Youtube ve Twitch üzerinden izlenebilecek olan sunum, kırk dakika civarı sürecek.

Worldwide Studios ve geliştirme ortakları bünyesinden çıkacak olan oyunlar ile ilgili güncel haberler alacak ve konsolun çıkış zamanında ve sonrasında satışa sunulacak oyunları görme şansımız olacak. Bir ihtimal PlayStation 5'in çıkış tarihi ve fiyatı hakkında da bir takım bilgiler edinebiliriz.