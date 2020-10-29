İnternet mağazası sonrasında şimdi de yeni PlayStation uygulama güncellemesi yayınlanıyor. Beklenen güncelleme dünya genelinde yayınlanmaya başladı ve köklü değişiklikler yaşanacak. İşte o detaylar!

Bildiğiniz gibi Sony, PlayStation 5 çıkışı öncesinde hem PlayStation internet mağazası hem de uygulaması üzerinde köklü yenilenmeler için düğmeye basmıştı. İlk olarak internet mağazası geçtiğimiz hafta 21 - 26 Ekim 2020 tarihleri arasında kademeli olarak yenilenmişti. Bunun sonucunda artık PlayStation 3 ve PlayStation Vita oyunlarını ve PlayStation 4 kullanıcı hesabı profil resmi (avatar), durağan / dinamik tema ve uygulama satın alımlarını sadece konsolunuz üzerinizden gerçekleştirebileceksiniz.

Yeni PlayStation Uygulama Güncellemesi Büyük Yenilikler Getiriyor

İnternet mağazası sonrasında, sıra şimdi de PlayStation uygulamasına geldi. Yeni tasarıma geçilecek olan güncelleme dünya genelinde yayınlanıyor. Ne var ki bunun için, iOS 12.2 / Android 6.0 veya daha güncel versiyonları gerekli olacak.

Haberimizin sonundan izleyeceğiniz fragmanda da görebileceğiniz üzere, kullanıcı arayüzü köklü olarak değişime uğruyor. Yeni ana ekran sayesinde arkadaşlarınızın anlık olarak ne oynadığını ve kupa listeniz dahil son oynadığınız oyunların detaylarına hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz.

Hatırlayacağınız üzere Sony, bir süre önce mesajlaşma kısmını ana uygulamadan ayırmıştı. Yani arkadaşlarınız ile sohbet için ayrı bir uygulama daha indirmeniz gerekiyordu. Ancak yeni güncelleme ile PlayStation Messages ana uygulama ile yeniden birleştiriliyor. Bununla birlikte, halihazırdaki sohbetleriniz de eksiksiz olarak aktarılıyor. Haliyle her şey bir araya geliyor ve ikinci bir uygulamaya artık ihtiyacınız olmayacak. Dahası ise uygulama üzerinden en fazla on beş arkadaşınız ile parti grupları oluşturabilecek ve sesli sohbet edebileceksiniz.

Son olarak, PlayStation uygulaması sayesinde mağazaya ulaşıp da daha akıcı ve hızlı bir şekilde gezinebilmeniz mümkün olacak. Bununla birlikte PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunlarının ve eklentilerinin konsolunuza kadar gitmek yerine uygulama üzerinden indirme işlemlerini başlatabildiğiniz gibi, PlayStation 5 oyunlarını uzaktan başlatabilecek, kullanıcı profili oturumu açabilecek ve depolama alanını kontrol edebileceksiniz. Kısacası yeni uygulama artık birçok açıdan büyük kolaylıklar sağlayacak.

PlayStation Youtube kanalından yayınlanan uygulama fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.