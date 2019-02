Yeni Red Dead Online Güncellemesi Önümüzdeki Hafta

Önümüzdeki hafta, Red Dead Online oyuncuları için güzel bir hafta olacak. İnternet sitesi üzerinden açıklama yapan Rockstar Games, yeni güncellemenin önümüzdeki hafta yayınlanacağını duyurdu. Yayınlanacak olan güncellemeyle birlikte yeni bir mod ve balık tutma meydan okumaları da dahil zengin içerikler oyuncularla buluşacak.

PlayStation 4 ve Xbox One platformları için hazırlanmakta olan yeni Red Dead Online güncellemesi, 26 Şubat 2019 tarihinde yayınlanacak. Şimdiye kadar yayınlanmış olanların en büyüğü olacağı her halinden belli olan yeni Red Dead Online güncellemesi ile Fool's Gold etkinliği, balık tutma meydan okumaları, yeni Showdown Mode'ları, yeni silahlar, yeni kıyafetler, yeni karakter tepkileri ve öncelikli olarak PlayStation 4 platformunda sunulacak olan içerikler sizleri bekliyor. Ayrıca bu hafta fazladan XP kazanabileceksiniz.

Fool's Gold etkinliğinde, modun zırh ile ilgili araştırma görevi serbest dolaşım etkinliği haline getirilmiş. Hedefiniz ise öncelikli olarak Golden Armor giyen oyuncuyu indirmek olacak. Sonrasında ise zırhı kendiniz giyecek ve gerçekleştirdiğiniz infaz başına puanlar kazanacaksınız. Bir nevi King of the Hill moduna benziyor ama tek bir farkla: Bu defa yalnız başınızasınız. Yani herhangi bir takım arkadaşınız olmayacak.

Balık tutma meydan okumaları ise birazcık zorlayıcı olacakmış gibi görünebilir. Katılımda bulunmak istediğiniz zaman, meydan okuma tipine bağlı olarak olta ve balık yemi de dahil olmak üzere ihtiyacınız olacak bütün malzemeler size verilecek. Her bir meydan okumada ağırlığı en fazla olan balığı yakaladığınız takdirde, kazanan olacaksınız.

26 Şubat 2019 tarihinde yayınlanacak olan güncelleme ile Up in Smoke, Spoils of War ve Plunder olmak üzere üç yeni Showdown Mode ve kontrol noktalarından geçmek için at üstündeyken karşınıza çıkacak olan hedefleri vurmaya çalışacağınız yeni bir Target Race daha sizleri bekleyecek. Eğer PlayStation 4 sahibiyseniz, at üstünde en fazla hedefi vurarak kazanan oyuncu olmak için açık bir alanda rekabete gireceğiniz Open Target Races için de erişim hakkınız olacak.

Son olarak, Evans Repeater ve Rare Shotgun olmak üzere iki yeni silah, Diamondback Hat'ten Rutledge Vest'e kadar yeni kıyafet çeşitleri, yeni karakter tepkileri önümüzdeki haftanın güncellemesiyle Red Dead Online moduna eklenecek. PlayStation 4 sahiplerinin Jawbone Knife adı altında ek bir silaha, ek kıyafetlere ve ek üç karakter tepkisine erken erişim hakkı olacak. Bunların dışında bu hafta boyunca yapacağınız her türlü etkinlikten % 20 oranında fazladan XP kazanacağınızı da söylemeden geçmeyelim.