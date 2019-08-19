Yeni Resident Evil Filmi İçin Çalışmalar Devam Ediyormuş

Yönetmenliği Paul W. S. Anderson tarafından yapılan ve başrol koltuğunda da Milla Jovovich'in oturduğu Resident Evil serisinin ilk beyaz perde uyarlaması 2016 yılında vizyona giren Resident Evil: The Final Chapter ile tamamlanmıştı. Fakat serinin genel olarak pek de memnuniyet verici olmaması nedeniyle serinin sil baştan çekilmesine karar verilmişti.

Son olarak geçtiğimiz aralık ayında yapılan iki ayrı duyuruya göre yönetmen koltuğu için Johannes Roberts ile anlaşılırken, ilk duyurudan bu yana projenin başında olduğu söylenen James Wan ise projeden ayrıldığını duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından, uzun bir zamandır sil baştan çekilecek olan Resident Evil filmi ile ilgili herhangi bir yeni haber alamamıştık. Haliyle de bir iptal söz konusu mu diye düşünmeden de edemiyorduk. Fakat korkulacak bir şey yokmuş. Hakkında şimdilik çok fazla bilinmezin olduğu yeni Resident Evil filmi için çalışmalar devam ediyormuş.

Screenrant sitesi tarafından yapılan bir röportaj sırasında açıklama yapan yönetmen Johannes Roberts, "Şu anda aktif olarak yapım aşamasındayız. Onlara bir şeyler gösterdim ve gerçekten sevdiler. Yani, konuştuğumuz gibi artık hızlanıyoruz, gerçekten. Zamanımın tümünü ofiste geçiriyorum. yan, evet, harika. Çok ürkütücü olacak. Çok, çok ürkütücü. Ve oyunun köklerine geri dönüyor. Sanırım, şu zamanda, bundan fazlasını söylememe izin verilmiyor. Ama çok eğlenceli olacak" yorumunda bulundu.

Bildiğiniz gibi halihazırdaki Resident Evil film serisi birçok açıdan oyun serisi ile ayrışıyordu ama Roberts'ın açıklamalarındaki oyunun özüne dönme ve çok korkutucu olacak noktaları biraz olsun heyecanlandırmıyor değil. Şu an için oyuncu kadrosu ve vizyona giriş tarihi dahil çoğu şey belirsiz olduğu için bekleyip de nelerin olacağını görmekten başka çaremiz yok. Gelişmeler için takipte olacağız.