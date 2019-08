Yeni Resident Evil'ı Birleşik Devletler'deki Oyuncular da Deneyecekler

Capcom tarafından gönderilen e-postalar ışığında, geliştirilmekte olan yeni Resident Evil oyununun Resident Evil Ambassador kapsamındaki oyunculara 8 - 9 Eylül 2019 tarihleri arasında test ettirileceğini öğrenmiştik. Haber ortaya çıktığında Japon oyuncuları kapsıyordu ama Japon yayıncı sonradan bu kapsamı genişletti. Henüz duyurusu yapılmamış olan Resident Evil oyununu artık Birleşik Devletler'deki oyuncular da deneyebilecekler.

Bu bilgi Twitter kullanıcısı, Twitch yayıncısı ve aynı zamanda da Resident Evil hayranı olan Patrick Copeland tarafından paylaşılan bir Twitter paylaşımı ile ortaya çıktı.

Capcom tarafından gönderilen e-postanın içeriğinde, Resident Evil Ambassador programına kayıtlı olanların geliştirilme aşamasının başlarındaki yeni Resident Evil oyununun testine katılımda bulunmaları için davet edildiklerini görebiliyoruz.

Just got this via email. That Res Evil super secret game test is coming to the US Red Evil Ambassador program. @Nibellion pic.twitter.com/nkQU0bNJpe

— Patrick Copeland (@Anaris82) 9 Ağustos 2019

Davetiyedeki en önemli detay ise en altta yer alıyor. Eylül ayının sonlarına doğru başlayacak olan test, Kuzey Amerika bölgesindeki iki farklı şehirde gerçekleştirilecek. Yani iki ayrı test etkinliği söz konusu olacak. 20 - 21 Eylül 2019 tarihleri arasındaki ilk ayak için Los Angeles şehri ve 23 - 24 Eylül 2019 tarihleri arasındaki ikinci ayak için de New York şehri seçilmiş.

E-postada belirtilen diğer detaylara göre testlere katılımda bulunabilmeniz için haliyle Resident Evil Ambassador programına kayıtlı olmanız ve Resident Evil serisiyle ilgili deneyiminizin olması gerekiyor.

Katılımcılar Capcom tarafından dışarıya bilgi sızdırmamaları için büyük ihtimalle tembihlenecekleri için bu test etkinliklerinden herhangi bir bilgi gelmeyeceğini düşünüyoruz ama bir şekilde beklenmedik bir sızıntı veya sızıntılar yaşanırsa da doğrudan sizlerle paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Bizler de gelişmeler için takipte olacağız.