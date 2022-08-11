Türkiye'de Yeni Saadet Zinciri Vakası: Firma Sahibi Gözaltında

Türkiye yeniden Çiftlik Bank benzeri bir saadet zinciri vakasıyla karşı karşıya. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Deterjan Pazarı adlı firmanın hakkında ciddi saadet zinciri suçlamaları bulunuyor.

Bir süredir sisteme dahil olan kişilerin paralarını alamaması ve firmanın sahibi Süleyman Kocabaş'ın ortadan kaybolduğu iddiası yetkilileri harekete geçirdi. Süleyman Kocabaş da dahil olmak üzere firmanın 7 yöneticisi dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

10 Bin Kişiden 100 Milyon Lira Vurgun Yapıldığı İddia Ediliyor!

Deterjan Pazarı kurulduğu günden itibaren bir e-ticaret sitesi adı altında beraber çalıştığı kişilere hammadde satışı yapıyor. Banyo topu yapmak için kullanılan kimyasalları satın alan kişiler, bu hammadeler yardımıyla yaptıkları ürünleri Deterjan Pazarı'na geri satıyor. Firma banyo toplarını geri alırken hammadde fiyatının 3 katı fiyat biçiyor. Sisteme dahil olan 200 kişi, iki aydır ödemelerini alamamaları gerekçesiyle dün Kahramankazan'da bulunan fabrikanın önünde toplandı. Ayrıca birçok kişi de dolandırdıklarını düşünüp Süleyman Kocabaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Emniyet güçleri firmaya ait 4 iş yeri ve toplam 14 adreste arama yaptı.

Müşterilerimizin beklemesi gerekiyor. Ödemelerle ilgili 3 aylık bir süreç istiyoruz. Bekleyen bekleyecek, beklemeyenle de artık hır-gür edeceğiz, yapacak bir şey yok. Mantıklı davranalım. Herkes kendinde hata arasın. -Deterjan Pazarı'nın Sahibi Süleyman Kocabaş

Hakkında çıkan iddialar sonrasında sosyal medya hesabından canlı yayın açan Süleyman Kocabaş; deterjanpazari.com'un zor bir süreçten geçtiğini, hala görevinin başında olduğunu ve 2 aydır hiçbir şey satamadığını belirtti. Ödemeleri yakın zamanda yapacağını belirten Kocabaş, müşterilerinden 3 aylık taahhüt istedi.

Fabrikada yapılan incelemede alınan ürünlerin fabrikada atıl bir şekilde beklediği ve bu ürünlerin ne yurtdışına ne de yurt içine satışının yapılmadığı belirlendi. Polis Deterjan Pazarı'nın 10 bin kişiden 100 milyon liralık vurgun yaptığını saptadı. Firma hakkındaki soruşturmalar halen devam ediyor. Şu an firmanın sitesi olan deterjanpazari.com adresine ulaşılamıyor.