Yeni Şarj Teknolojisi Xiaomi Telefonlara da Geliyor

Huawei, geçtiğimiz yıl duyurduğu amiral gemisi akıllı telefonu Mate 20 Pro’da yeni bir şarj teknolojisini de tanıtmıştı. Ters kablosuz şarj teknolojisi olarak adlandırılan bu teknoloji sayesinde, kablosuz şarj desteğine sahip olan herhangi bir cihaz, Mate 20 Pro’nun arka yüzeyine konularak şarj edilebiliyordu.

Huawei’den sonra ise yeni şarj teknolojisini Samsung’un da benimsediğini gördük. Samsung, bu yıl tanıttığı amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S10’da ters kablosuz şarj özelliğine yer verdi. Görünüşe göre şimdi de Xiaomi bu teknolojiyi yeni telefonlarına getirmeye hazırlanıyor.

En büyük Android forumu olarak bilinen XDA’daki geliştiriciler, MIUI Beta sürümlerinde ters kablosuz şarjdan bahsedildiğini fark etti. Telefon ile diğer cihazların şarj edilebileceğini ve şarj işlemi 90 saniye içerisinde başlamazsa işlemin sonlandırılacağını belirten ifadeler olduğu görüldü.

Xiaomi Mi Mix 4'te Görebiliriz

Ancak ters kablosuz şarj özelliğinin, özel bir donanım gerektirdiğinden sadece yazılım güncellemesiyle kazanılabilecek basit bir özellik olmadığını belirtelim.

Yani şu anda satışta olan Xiaomi Mi 9’lar ters kablosuz şarj özelliğine sahip olamayacak ancak Xiaomi Mi Mix 4’te bu teknolojinin kullanılmasına kesin gözüyle bakıldığını söyleyebiliriz.