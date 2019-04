Yeni Sekiro: Shadows Die Twice Güncellemesi Yayınlandı

FromSoftware, dört senelik bir aradan sonra yeni oyunu Sekiro: Shadows Die Twice ile güzel bir geri dönüşe imza atmıştı. Dark Souls serisi ve Bloodborne sonrasında farklı bir tat sunan oyun, Japon menşeli stüdyonun hayranlarını tam olarak tatmin edememiş olsa da, yine de büyük bir beğeni ile oynandığına şüphe yok.

Çıkışının üzerinden bugün itibarıyla tam bir ay geçmiş olan Sekiro: Shadows Die Twice, satış anlamında sergilediği performans ile Activision ve FromSoftware ikilisinin yüzünü epey güldürdü. İlerleyen zamanlarda da güldürmeye devam edecekmiş gibi görünüyor. Öte yandan ikili, oyun için yeni bir güncellemenin duyurusunu yaptılar. Yeni Sekiro: Shadows Die Twice güncellemesi bugün TSİ 04:00 sıralarında yayınlandı. Oyunu 1.03 versiyonuna yükselten güncelleme, PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak indirilmeye sunuldu.

Peki yenilik olarak neler geliyor? Öncelikle güncellemenin genelinde hata çözümlemelerin ve kararlılık ve performans için iyileştirmeleri yapılacak. Bunların haricinde, protez kol araçları olan Lazulite Sacred Flame, Loaded Axe serisi, Sparking Axe, ve Lazulite Axe ve dövüş sanatları Ashina Cross, Dragon Flash, One Mind, Floating Passage, Spiral Cloud Passage, Mortal Draw ve Empowered Mortal Draw ve Spiritfall eşyasının kullanımının teşviki için verimlilik Spirit Emblem ücretinde ayarlamalar yapıldı.

Öte yandan, Senpou Leaping Kicks ve High Monk dövüş sanatlarının ilk darbelerinde Posture hasarı belirli durumlarda normalinden fazla olması nedeniyle düşürülmesi, protez kol aracı Sabimaru ile verilen zehir hasarının ve Ashina Castle bölgesinde Fencers için Divine Confetti çıkma oranının arttırılması da güncelleme ile gelen dengeleme ayarları olacaklar.