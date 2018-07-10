Yeni Sistemle Birlikte Başbakanlık Resmi Sitesi Kaldırıldı

Yeni sisteme geçişle birlikte Başbakanlık resmi sitesi de kaldırıldı. Bundan böyle Başbakanlık resmi sitesine ulaşmak isteyenler karşılarında Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sitesini bulacak. Çünkü Başbakanlığa ait resmi internet sitesi, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine yönlendirilmiş durumda.

Dün Türk siyaset tarihinde bir dönüm noktası yaşandı ve 97 yıllık parlamenter sistemden “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne geçildi. Erdoğan'ın dün saat 16.30'da Meclis'te yemin etmesiyle resmen başlayan yeni sistemde artık Başbakanlık makamı bulunmayacak.

Yeni sistem pek çok düzenlemeyi ve yeniliği de beraberinde getiriyor. Bu sistemde devlet yönetiminde çift başlılık sona erecek ve Cumhurbaşkanı hem hükümetin, hem de devletin başı olacak. Cumhurbaşkanı’na yargı yolunun da açıldığı bu sistemde, Cumhurbaşkanı her türlü eylem ve işlemlerine karşı cezai sorumlulukla karşı karşıya kalacak.

Daha önceki sistemde olduğu gibi yine doğrudan halk oylarıyla beş yıllığına seçilen Cumhurbaşkanı, en fazla iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapabilecek. Yeni sistem kapsamında, mevcut bakanlıkların sayılarında da azaltılmaya gidildi. Buna göre yeni dönemde bakanlıkların sayısı 25 yerine 16 olacak.

Yeni sistemle birlikte devlete ait resmi internet sitelerinde de değişikliğe gidildi. Başbakanlık ile ilgili günlük program, faaliyetler gibi bilgilerin bulunduğu “www.basbakanlik.gov.tr” resmi internet sitesi, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesi olan “www.tccb.gov.tr” adresine yönlendirildi.