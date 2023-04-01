Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi: İşte Alınan Kararlar!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Twitter, Instagram, TikTok, Facebook vb. yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülüklerini belirleyen yeni bir düzenleme getirdi. Yeni kurul kararı doğrultusunda, sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci zorunluluğu ve kurallara uyulmadığında uygulanacak cezalar yer alıyor.

BTK tarafından 1 Nisan 2023 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren yeni düzenleme ile bir dizi karar resmiyete kavuştu.

Sosyal Medya Düzenlemesi Kapsamında Alınan Kararlar

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının, Türkiye’den en az bir gerçek veya tüzel kişiyi temsilci olarak belirlemek zorunda olduğunu belirtiyor. Türkiye’deki günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcının temsilcisi, sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla teknik, idari, hukuki ve mali yönden tam yetkili olacak.

Belirlenen temsilci, sosyal ağ sağlayıcının içerik veya yer sağlayıcının olmasından doğan sorumluluk ve kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerini yerine getirecek. Temsilcinin iletişim bilgileri sosyal ağın internet sitesinde yer alması da zorunlu hâle getirildi.

Temsilci zorunluluğuna uymayan sosyal ağlara BTK tarafından bildirimde bulunulacak. Bildirimden itibaren 30 gün içinde yine temsilci belirlenmezse 10 milyon TL para cezası verilecek. Takip eden tekrar 30 günlük süre sonunda yine temsilci belirlenmezse ceza 30 milyon TL olacak. İkinci kez verilen cezadan sonra yine 30 gün içinde temsilci belirlenmezse Türkiye özelinde reklam yasağı uygulanacak. Reklam yasağından sonra 90 gün içinde yine temsilci belirlenmezse sosyal ağın internet bant genişliği %50 daraltılacak. Bu cezadan sonra da temsilci belirlenmezse bant genişliği %90 daraltılacak.

Kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılması yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına ise 5 milyon TL idari para cezası verilecek.

Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal ağ sağlayıcıları, kişiler tarafından yapılacak başvuruların kolaylıkla alınıp sonuçlandırılması için Türkçe dilini kullanacak. Yapılan başvurular olumlu veya olumsuz olarak 48 saat içinde yine Türkçe olarak cevaplanacak. Sosyal ağlara bildirilen bir içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi taleplerine dair BTK’ya altı aylık Türkçe olarak hazırlanmış rapor sunulması da gerekecek.

Karar kapsamında sosyal ağlar reklam kütüphanesi oluşturmakla yükümlü olacak. Bu kütüphane kolaylıkla erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer alacak. Ağ sağlayıcıları çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları ele geçirilen veya başkasını taklit eden hesaplara yönelik Türkçe, açık, anlaşılır ve kolaylıkla ulaşılabilir bir başvuru mekanizması kuracak ve başvuruları makul sürede sonuçlandıracak.

Peki siz bu kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.