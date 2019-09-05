Yeni Splinter Cell Oyunu GameStop Listelemesi ile Sızmış Olabilir

Ubisoft uzun zamandır Splinter Cell serisinin olası devam oyunu hakkında üstü kapalı söylemlerde bulunuyor. Elle tutulur bir açıklama yapılmadığı için her bir yeni sızıntı gerçekleştiğinde ve söylenti ortaya atıldığında haliyle müjdeli haber için gözlerimiz Fransız yayıncıya dönüyor. Şimdilik bizi sevinçten havalara uçuran bir duyuru gelmedi. GameStop sitesinde yaşanan bir kaza ise yeni Splinter Cell söylentilerine bir yenisini ekledi. Ancak bu defa gerçek bir umut ışığı doğmuş olabilir.

Ufukta yeni bir Splinter Cell oyunu var mı? Öyle görünüyor ki var. GameStop, Sam Fisher ağabeyimizin simgesel gözlüğünün reprodüksiyonunu listelemesine dahil etmişti. Buraya kadar her şey normal mi? Normal. 1 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak olan gözlüğün liste fiyatı $40 (vergisiz fiyatı bugünün kuruyla 226 TL). Haberimize konu olan kısmı ise açıklamasında gizli.

"2002 yılında Splinter Cell ile tanışmamızdan bu yana, en çok satan dokuz AAA+ oyundan sonra ve onuncu oyun ufuktayken Sam Fisher'ın Ultra Yüksek Frekanslı Sonar Gözlükleri'ne sahip olmak için bu sizin ilk şansınız."

Buradaki 'onuncu oyun' aslında oldukça geniş bir anlam ifade ediyor. Bildiğiniz gibi daha önceden sizlerle paylaşmış olduğumuz haberimizde de bahsettiğimiz üzere Facebook Splinter Cell ve Assassin's Creed oyunlarının VR sürümleri için iki yeni anlaşma imzalamıştı. Onuncu oyun ile bir ihtimal buna işaret edilmiş olabilir ama aynı zamanda onuncu ana oyun da işaret edilmiş olabilir.

Bu reprodüksiyon GameStop sitesinde ilk olarak E3 2019 fuarının olduğu dönemde ortaya çıkmıştı. Ancak fuar ile ilgili bir tanıtım olduğu kabul edilerek serinin yeni oyunu ile bağdaştırılmamıştı. Ne var ki yakın bir zaman önce yeniden ortaya çıkması ve çok geçmeden de listelemeden kaldırılması şüphelenmek için yeterli bir sebep sayılabilir. Ubisoft cephesinde Splinter Cell ile ilgili bir şey oluyor ama ne? Gelişmeler için takipte olacağız.