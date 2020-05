Yeni Star Wars Jedi: Fallen Order Güncellemesi Yayınlandı

Star Wars Jedi: Fallen Order, yeni güncellemeler almaya devam ediyor. Electronic Arts ve Respawn Entertainment, dün itibarıyla oyun için yeni bir güncelleme daha yayınladılar. Meditation Training ve New Journey+ modunun ve çok daha fazlasının eklenmesinin yanı sıra, erişilebilirlik iyileştirmeleri ve hata çözümlemeleri uygulanıyor.

Geçtiğimiz yılın Star Wars Celebration etkinliğinde duyurulmuş olan Star Wars Jedi: Fallen Order, Kasım ayı içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Konu olarak Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith filmindeki olayların kısa bir süre sonrasında yaşananlar anlatılıyor. Order 66 adı altında başlatılan Jedi avında, Cal Kestis rolündeyiz. Hem geçmişimiz ile ilgili parçaları bir araya getirmeye, hem Jedi eğitimimizi tamamlamaya hem de imparatorluk ve imparatorluğun yandaşlarından yakamızı kurtarmaya çalışıyoruz.

Yeni Star Wars Jedi: Fallen Order Güncellemesiyle Neler Geliyor?

Oyuncular tarafından büyük bir beğeni ile karşılanmış olan Star Wars Jedi: Fallen Order, elbette Electronic Arts ve Respawn Entertainment cephelerinde yüzlerin gülmesini sağladı. Haliyle oyunu daha da geliştirmek için ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar. Dün yayınlanan güncelleme ile gelen yeniliklerden Meditation Training, oyunun yeni modu ve Meditation noktalarından ulaşılabiliyor. Kendi içerisinde Combat Challenges ve Battle Grid olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Combat Challenges, oynanış olarak herhangi bir yenilik sunmuyor aslında. Öyle ki üstünüze dalga dalga akan düşmanlara karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Her bir nokta, diğerine göre değişen dalga sayısı ile farklı meydan okumalar sunacak. Ayrıca performansınıza göre bir, iki veya üç yıldız alıyorsunuz. Meydan okumayı tamamlamanız durumunda bir yıldız, sağlığınızı iyileştirmeden tamamlamanız durumunda iki yıldız, hiçbir şekilde hasar almadan tamamlamanız durumunda da üç yıldız alacaksınız.

Toplamda on iki kadar meydan okuma var ve toplamda on iki yıldız açarsanız, üç yeni BD-1 görünümü hediyeniz olacak.

Battle Grid ise kendi meydan okumalarınızı yaratmanıza olanak tanıyor. Mekan seçimi, meydan okumanın ne derece büyük olacağı, zorluk ve genel çatışma zorluğu dahil birçok ayarlama yapabilmeniz mümkün olacak. Ayrıca karakterinizin geçmiş ve gelecek ile ilgili vizyonlarında karşılaştığı düşmanları da karşınıza çıkartabilirsiniz.

Gelelim New Journey+ moduna. Bu esasında oyunun New Game+'ı oluyor. Oyunu bir defa bitirdikten sonra açılan bu mod sayesinde, ilk oynayışınızda topladığınız bütün her şey yeni oyununuza taşınacak. Işın kılıcı parçaları, kyber kristali renkleri ve diğer estetik eşyaları kullanmaya devam edebileceksiniz. Bununla birlikte daha önceden açtığınız bütün sandıklar da boş olacak. Yani aynı sandıkları tekrardan kontrol etmenize gerek olmadan sadece açmadıklarınıza odaklanabilirsiniz. Ayrıca Inquisitor üniforması, Protection ve Defense I & II adıyla iki yeni ışın kılıcı parçası ile simgesel kırmızı kyber kristali de New Journey+ modunda sizi bekleyecekler. Ne var ki yetenekleri tekrardan açmanız gerekecek.

Son olarak, erişilebilirlik iyileştirmeleri olarak QTE kısımlarının tamamını es geçmek için bir seçenek ekleniyorken tırmanmak için ilgili tuşa basılı tutma zorunluluğu kaldırılabilecek ve etkileşime girmek veya onaylamak için ilgili tuşa basılı tutma işlem bir defa basıp geçmeye çevrilebilecek. Ayrıca metin boyutu da arttırılabilecek.