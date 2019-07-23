Yeni Starship Roketi 41 Motora Sahip Olacak

Dünyanın en tanınmış başarılı girişimcilerinden bir tanesi olan Elon Musk, yine herkesi şaşırtacak bir projeyle gündeme geldi. Bilindiği üzere Starship roketleri insanlığı Mars'a götürecek uzay araçları olarak biliniyor ve SpaceX şirketi bu araçları geliştirmek için büyük bir çaba harcıyor. İşte Starship ile ilgili bu İlginç haberimizin detayları.

Tüm insanlığın gezegenler arası yolculuk yapabilmesini sağlamak için ilk durak Dünyanın uydusu olan Ay, ikinci durak ise Mars. Hem Ay yüzeyine hem de Mars'a ulaşmanın en kolay ve sorunsuz yöntemlerinden birisi de Starship roketi olacak gibi görünüyor. Özellikle de Elon Musk tarafından açıklanan Starship Super Heavy roketi bunu en çok destekleyen kanıtlardan birisi.

Starship Super Heavy roketi zor görevler için kullanılacak

SpaceX şirketi tarafından açıklanan bu yeni roketler, 41 motorlu olarak üretilecek. Böylece hedeflere çok daha hızlı bir şekilde ulaşılırken, aynı zamanda kaza riski de minimum düzeye indirilmiş olacak.

Boeing şirketi ile çok ciddi bir rekabet içerisine girişen SpaceX, fark atabilmenin yollarını arıyor. Bunlardan en kullanışlı olanı muhtemelen 41 roketli bu araç olacak. NASA gibi kuruluşlardan ciddi ihaleler alan şirket, yakın bir zamanda yeni anlaşmalar yapmak istiyor.

SpaceX tarafından geliştirilen bu yeni roketin ne zaman kullanılacağı henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak kullanılmaya başlandığında uzay teknolojisi için yeni bir çağ başlayacağını söyleyebiliriz.