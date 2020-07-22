Uzmanlar Açıkladı: Yeni Tip Koronavirüs Mutasyonu Nelere Yol Açtı?

Diğer tüm virüslerde de olduğu gibi yeni tip koronavirüs zamanla mutasyona uğrayarak çevreye uyum sağlayan bir organizmadır. Salgının başlangıcından bu yana dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilim insanı yeni tip koronavirüs mutasyonu üzerinde gözlemler yapıyor ve bu konuda bazı iyi haberler bulunuyor.

Yeni Tip Koronavirüs Mutasyonu İyi mi Kötü mü?

Bilmeniz gereken ilk şey, virüslerin her zaman değiştiğidir. Bu mutasyonlar bazı durumlarda virüsün daha bulaşıcı ya da daha ölümcül olmasına yol açabildiği gibi bazı durumlarda virüsün bulaşıcılığını ya da ölümcüllüğünü azaltabilir. Tüm bunlarla birlikte viral mutasyonlar genellikle iyi huyludur ve virüsün bulaşıcılığı üzerinde fazla değişikliklere yol açmazlar.

Yale Medicine bünyesinde görev alan Bulaşıcı Hastalık Uzmanı ve İmmünolog Dr. Heidi J. Zapata yaptığı açıklamada "Şu anda virüsün daha kötü ya da daha iyi hale geldiği sonucuna varmamız için yeterli kanıtlarımız yok. D614G gibi bazı suşların daha belirgin hale geldiğini biliyoruz. Bununla birlikte şu anki verilerimiz D614G suşunun insanlarda farklı klinik sonuçlara yol açmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bu, şu an geliştirilmekte olan aşıların ve ilaçların başarıya ulaşması için önemli bir detay. Çünkü aşı ve ilaç geliştirmeleri uzun dönemde yapılan bir çalışma ve bu sırada virüsün genetik kodlarında yaşanabilecek ciddi değişiklikler, geliştirilen aşının ya da ilacın işe yaramamasına yol açabilir.

Virüsler Nasıl Mutasyona Uğrar?

Temel olarak virüslerin genetik kodlarında yaşanan değişiklikler mutasyon olarak adlandırılır. Örneğin insan DNA'sındaki bir değişiklik insan mutasyonlarına yol açarken virüsün RNA'sındaki bir değişiklik viral mutasyona neden oluyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi mutasyonlar bir virüsü daha ölümcül ya da daha iyi huylu bir hale getirebilir. Ancak SARS-CoV-2 için her ikisine de yönelik bir değişikliğin, en azından şu aşamada, raporlanmadığını belirtelim.

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce virüs önceki dönemlere nazaran daha bulaşıcı ya da daha ölümcül mü yoksa daha iyi huylu bir yapıda olabilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.