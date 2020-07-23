Yeni Ücretsiz Epic Games Store Oyunları İndirmeye Açıldı

Ücretsiz Epic Games Store oyunları Next Up Hero ve Tacoma indirilmeye sunuldu. Bir hafta süre ile devam edecek olan bu fırsatı kaçırmayın. Önümüzdeki hafta için ise 20XX, Barony ve Superbrothers: Sword & Sworcery EP oyunları seçilmiş.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunları Detayları

Eğer Dungeon Crawler, Rol Yapma Oyunu, Aksiyon ve Macera türü oyunlardan hoşlanıyorsanız, bu haftanın oyunları da size fazlasıyla hitap edecektir. Ancak öncesinde, gelin isterseniz bu oyunların detaylarına ayrı ayrı bakalım. Bakalım neymiş bu Next Up Hero ve Tacoma?

Next Up Hero

Next Up Hero, Digital Continue tarafından geliştirilmiş ve Aspyr tarafından da yayınlanmış olan bir aksiyon oyunu oluyor. O zindan senin bu zindan benim dolaşacağınız ilerleyişiniz boyunca, özel yeteneği olan bir grup karakter ile zorlu düşmanlara karşı mücadele vereceksiniz. Eğer oyundaki bir karakter ölürse, sıradaki karakter ölen arkadaşını Echo adı verilen yapay zeka tarafından yönetilecek yardımcı karakter olarak diriltebiliyor. Ancak bu diriltme sınırsız değil. En fazla yirmi defa yapabiliyorsunuz.

Tacoma

Gone Home oyununda tanıdığımız Fullbright tarafından geliştirilmiş olan Tacoma, 2088 yılında ve boş olan bir uzay istasyonunda geçen bir araştırma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. AR (Artırılmış Gerçekçilik) cihazı olan ana karakterimiz Amy, bu cihaz sayesinde bir zamanlar uzay istasyonunun mürettebatı olan karakterlerin eylemlerini ve konuşmalarını inceleyebiliyor. Bu sayede, yakalanan detaylar ile mürettebatın nasıl yaşadığını ve nasıl çalıştığını görebiliyor ve gelişen olayları da bu sayede öğrenebiliyoruz.

Eğer bu oyunlardan birisi veya her ikisi de hoşunuza gitmişse, buradan 30 Temmuz 2020 Perşembe günü TSİ 17:59'a kadar kütüphanenize eklemeniz gerekecek. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak kütüphanenizde yer almaya başlayacak.