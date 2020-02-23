Yeni Uzay İstasyonu Çin Tarafından Yapılabilir

Dünyanın en büyük uzay güçlerinden birisi konumuna yükselen Çin, yeni uzay istasyonu yapmak için kolları sıvadı. İlerleyen yıllarda bu uzay istasyonunun aktif bir şekilde kullanılması planlanıyor.

Medya kaynağı Xinhua tarafından yapılan açıklamaya göre, mürettebat taşımak için tasarlanan Çin'in yeni uzay gemisinin deneme sürümünü bitirmek üzere olduğu ifade edildi. Daha önce kullanılan Çin uzay gemileri, 3 kişi taşıyabiliyordu.

Yeni uzay istasyonu farklı bir sistem kullanacak

Yeni raporlara göre, Nisan ayı olarak belirlenen hedefin Çinli yetkililer tarafından uzay istasyonu yapımı için kesin hale getirdikleri söyleniyor. Çin, hem inşaat hem de yörünge sonrasında 2022'ye kadar bütün hazırlıkları tamamlamak istiyor.

Yeni kurulması planlanan uzay istasyonunda, üç modül boyunca 5 bin 650 metreküp yaşam alanı olacağı söyleniyor. Yaşam mekanı, uzay gemilerinin içinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki alanın üçte birinden daha çok olacak.

Önceki Çin uzay istasyonlarının aksine, yeni uzay istasyonundaki suyun, astronotların soluduğu su buharından ve idrardan geri kazanılacağı ifade ediliyor. Buna göre, bu uzay istasyonu ek oksijen üretme kapasitesine sahip. Sizce Çin tarafından gerçekleştirilmek istenen bu proje, olumlu sonuçlar doğuracak mı?