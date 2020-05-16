Yeni Warren Buffett, Yatırımlarını Facebook ve Google’a Yöneltti

‘Yeni Warren Buffett’ olarak anılan Seth Klarman, corona virüs salgını sebebiyle birçok kişinin uzak durmayı tercih ettiği teknoloji devlerine yaklaşık 700 milyon dolar değerinde yatırım yaptı.

Facebook ve Google'a Dev Yatırım

2019’un son günlerinde ortaya çıkan ve hızla yayılan corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçerken, birçok şirket de salgın sürecinde büyük ekonomik kayıplar yaşıyor.

Teknoloji şirketleri de bundan nasibini aldı ve zor günler geçiren birçok şirket değer kaybetti. Ancak buna rağmen Seth Klarman’ın Facebook ve Google’a yaklaşık 700 milyon dolarlık yatırım yapması dikkat çekti.

Klarman’ın teknoloji devlerine yaptığı bu büyük yatırım, Business Insider tarafından mercek altına alındı. Buna göre ‘Yeni Warren Buffett’ olarak anılan Klarman, 2020’nin ilk çeyreğinde Google’ın çatı şirketi Alphabet’e 350 milyon dolar, Facebook’a ise 330 milyon dolar yatırım yaptı. Bu yatırımlar kapsamında Klarman, yaklaşık 300 bin Alphabet hissesi ve ve 2 milyon Facebook hissesinin sahibi oldu.

Ayrıca Klarman’ın, 300 milyon dolar değerindeki Tesla hisselerini elinden çıkardığı ve bunun yerine online alışveriş platformu eBay ve HP’deki hisse oranını arttırdığı ifade edildi.