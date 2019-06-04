Yeni Watch Dogs Oyunun Adı Watch Dogs Legion Olacak Gibi

Artık E3 2019 haftasındayız. Bu hafta oldukça hareketli ve heyecanlı geçecek. Haliyle yeni kazaların yaşanması da söz konusu pek tabii ki. Hatta bunlardan ilki de çoktan yaşanmış olabilir. The Nerd Mag tarafından fark edilen detaya göre, yeni Watch Dogs oyunu Amazon UK listelemesinde ortaya çıkıverdi.

Watch Dogs serisinin yeni oyunu bu zamana kadar birçok kez Watch Dogs 3 adıyla karşımıza çıkmıştı. Ancak bu defa farklı bir isim söz konusu: Watch_Dogs Legion. The Nerd Mag sitesi, perakendecinin sayfasındaki listelemenin Ubisoft tarafından onaylı olduğunu belirtmiş. Bir diğer deyişle, bahsi geçen isim sahte değilmiş gibi görünüyor.

Şu an için Watch_Dogs Legion veri tabanından kaldırılmış ama önceden alınmış olan ekran görüntüsünde önemli bilgiler yer alıyor. Ürün hakkında kısmında şöyle bir bilgi var: "Watch_Dogs Legion yakın bir gelecekte, Londra şehrinin kötü bir versiyonunda geçiyor. Bu topluluğun, siyasi görüşlerin ve teknolojinin değiştiği ve Londra'nın kaderinin değiştiği Brexit sonrası bir dünya."

Bunun yanı sıra sayfada biraz daha aşağıya inerseniz, 'Ürün açıklaması' kısmında başka bir enteresan bilgiye daha rastlayacaksınız: "Herhangi biri olarak oyna. Açık dünyada karşılaştığın her bir bireyin eksiksiz animasyonları, seslendirmeleri, karakter özellikleri ve oynanış sistemlerine bağlı olarak oluşturulmuş ve yönlendirilmiş görselliği var."

Ubisoft ile bağlantılı birçok kaynaktan bu ismi ve açıklamayı duyduğunu söyleyen Kotaku sitesinden Jason Schreier tarafından söylenene bakılırsa da Watch_Dogs Legion oyununda serinin önceki oyunlarından farklı olarak yapay zeka karakterlerinin rollerine bürüneceğimiz söyleniyor. Haliyle de yaşanan olayları yönettiğimiz karaktere bağlı olarak farklı açılardan görebilmek gibi bir fırsatımız da olacakmış.

Bu açıkçası oldukça ilginç bir deneyim olacakmış gibi görünüyor. Tabii ki Ubisoft tarafından ne kadar iyi adapte edildiğine de bağlı. Önümüzdeki haftanın başında Watch_Dogs Legion ile ilgili merak edilen tüm detayları öğrenmiş olacağız. Gelişmeler için bizi takipte kalın.