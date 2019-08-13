Yeni Xbox Kare Hızına ve Hızlı Yüklemeye Odaklanıyor

Microsoft'un yeni Xbox'ı Project Scarlett, oyunların nasıl göründüğünün aksine nasıl oynadığına odaklanıyor. Daha açık olmak gerekirse Microsoft Xbox Başkanı Phil Spencer'a göre oyuncuların yeni nesilden beklediği hızlı oynanabilirlik.

Microsoft, yeni nesil Xbox projesi Project Scarlett hakkında yavaş yavaş daha fazla ipucu veriyor. Xbox Başkanı Phil Spencer, konsolun neye önem vereceğini belirtti.

Spencer, yaptığı açıklamalarda “Yeni nesilde odaklanmak istediğimiz alanın kare hızı ve oyunların oynanabilirliği olduğunu düşünüyorum” dedi. Xbox Başkanı açıklamasına şöyle devam etti: “Oyunların inanılmaz derecede hızlı yüklenmesi, oyunun mümkün olan en yüksek kare hızında çalışmasını sağlamak yeni Xbox'ın odağında olacak"

Yeni Xbox'ın Hedefi: Oynanabilirlik

Oynanabilirlik fikri oyuncular için güzel olsa da Spencer, üst seviye bilgisayarlar kadar sorunsuz çalışan ve yük sürelerini mümkün olduğunca azaltan oyunlara odaklanmak istiyor. Bu, 4K çözünürlükte oynatan One X gibi mevcut nesil konsolların hedeflerinden biraz farklı. Microsoft, yeni nesil konsolun Xbox One'dan dört kat güçlü olacağını söylüyor.

Eski Xbox Oyunlarına Destek Sağlayacak