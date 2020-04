Yeni Xbox Series X Oyun Duyuruları Yakında

Microsoft cephesinde Xbox Series X ile ilgili tanıtımlar son hızıyla devam ediyor. The Game Awards 2019 fuarından bu yana konsolun sistem özellikleri, teknik özellikleri, bütün Xbox One oyunlarını çalıştıracağını, Quick Resume özelliği ve logosu hakkında bilgi sahibi olmuş olsak da, henüz çok fazla oyun duyurusu yapılmamıştı. Anlaşılan o ki, yakın bir zamanda Xbox Series X için yeni oyun tanıtımları planlanıyor.

Twitter üzerinden bir hayranın sorduğu, Xbox Series X için yayınlanacak olan oyunların duyuru planları hakkındaki soruya cevap veren Xbox Başkanı Phil Spencer, "Sürekli olarak paylaşılan çıkışa kadar olan zamandaki planları inceledim. Ekip harika bir iş çıkartıyor ve uyum sağlıyor. Xbox planlarıyla ilgili olarak hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Sizi duyduk, şeffaflık/gerçeklik istiyorsunuz. Bu şekilde göstermeye devam etmeyi planlıyoruz, sıradaki adım (oyunlar) için çok fazla beklemeyeceksiniz." yorumunda bulundu.

Reviewed plans yesterday for continued sharing through launch. Team is doing great work and adapting. I've never been more excited about Xbox plans. We've heard you, you want transparency/authenticity. We plan to keep showing that way, next step is not too much of a wait (games)