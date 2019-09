Yeni Yakuza 7 Görüntüleri Karakterimizin Geçmişine Işık Tutuyor

Sega, PlayStation 4 için geliştirdiği oyunu Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness için yeni ekran görüntüleri yayınladı. 2020 yılında öncelikle Japonya'da çıkacak oyun, aynı yıl içerisinde diğer bölgelerde de satışa sunulacak.

Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness (dünyanın geri kalanında Yakuza: Like a Dragon adıyla satışa sunulacak) oyunun hikayesi 2001 yılında başlıyor. Tojo klanındaki Arakawa ailesinden Kasuga Ichiban rolünde olacağımız yeni oyunda, karakterimizin Jo Sawashiro tarafından işlene suçu Masumi Arakawa emriyle üstlenmesiyle başlıyor olaylar. On sekiz yıl hapse mahkum oluyor. Bu sürenin ardından çıktığında ise büyük bir ihanetle karşılaşıyor. Öyle ki, bir zamanlar tanıdığı herkesin kendisine sırtını dönmesinin yanı sıra Masumi Arakawa da infaz girişiminde bulunur.

Evsizlerin arasında uyanan Kasuga Ichiban, kendisini esas senaryonun geçeceği Yokohama şehrinde bulur. Verilen bilgilere bakılırsa, Ichiban Kamurocho bir yetim olarak büyümüş. Başının belaya girdiği bir zamanda da Arakawa tarafından kurtarılmış ve bu şekilde ailede kendisine bir yer bulmuş ve Masumi Arakawa'yı da öz babası yerine koymuş.

Serinin yeni oyununun geçeceği Yokohama, serinin önceki oyunlarının geçtiği Kamurocho bölgesinin üç katı büyüklüğünde olacak ve her bir mekan farklı bir hissiyat yaratacak. Ayrıca bildiğiniz gibi sıra tabanlı dövüş yapısına geçiş yapılacak.

Yayınlanan yeni ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.