Yeni Yarış Oyunu Tony Stewart's Sprint Car Racing, Bu Hafta Çıkıyor

NASCAR Heat serisinin geliştiricisi, bu hafta içerisinde yeni yarış oyunu ile karşımıza çıkacak. Monster Games, bir süredir eski profesyonel stok araba yarışı pilotu Tony Stewart ile iş birliği yaptığı Tony Stewart’s Sprint Car Racing üzerinde çalışıyordu. Oyun 14 Şubat 2020 tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. 21 Şubat 2020 tarihinde ise PC (Steam) için yayınlanacak.

Tony Stewart's Sprint Car Racing oyunu beraberinde detaylı bir kariyer modu ile gelecek. Bu modda, adı sanı duyulmamış yerel bir yarışçıyken kendinize sponsor bularak, arabalarınızı ve ekipmanınızı geliştirerek ünlü bir yarışçı haline gelmeye çalışacaksınız.

Oyun boyunca TQ Midget ve 900 HP 410 Winged Sprint Car dahil her türden arabayla yarışacağınız üçlü yarış serisi ve küçük kasabaların kırsal yollarından seçkin stadyumlara kadar ülke genelinde yarışacağınız yirmi dört yol sizi bekleyecek.

Eğer tek başınıza oynamak istemezseniz, bölünmüş ekranda veya yirmi beş oyuncuya kadar destek sunan çok oyunculu mod ile arkadaşlarınızla çevrimiçi olarak oynayabilir ve haftalık turnuvalarda rekabet edebilirsiniz.

Monster Games aslında topraklı yollarda yapılan yarış oyunlarına yabancı değil. NASCAR Heat 3 oyununa sonradan topraklı yollar eklenmiş ve NASCAR Heat 4 ile hem araba kontrolü hem de fizik etkileri geliştirilmişti. Bakalım Tony Stewart's Sprint Car Racing nasıl bir deneyim sunacak? Bunu öğrenmeye az bir zaman kaldı.

Tony Stewart's Sprint Car Racing için yayınlanan ilk bakış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.