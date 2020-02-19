Yeniden Yapım Gothic'in Geliştirilmesine Başlandı

THQ Nordic yeni yapım Gothic için düğmeye basıldığını duyurdu. Ne var ki yeni nesil konsollar ve PC için geliştirilecek olan oyun bu yıl içerisinde satışa sunulmayacak.

Hatırlayacağınız üzere Aralık ayı içerisinde THQ Nordic ve THQ Nordic Barcelona'nın 2001 yılında PC için çıkmış olan Gothic oyununu yeniden yapmayı planladıklarını öğrenmiştik. Ama hayata geçirebilmek için de biz oyuncuların fikirlerini almayı istemişlerdi. Bu bağlamda da Steam üzerinden Gothic Playable Teaser yayınlanmıştı.

Piranha Bytes stüdyosunun geliştirdiği Gothic ve Risen üçlemelerinden birini veya ELEX oyununu almış olanların erişebildiği bu oynanabilir demoda, iki saat boyunca Khorinis maden işletmeciliği kolonisinin dolaşılmasına olanak tanınmış ve olası bir yeniden yapımın neye benzeyeceği detaylı olarak görülebilmişti.

THQ Nordic tarafından yapılan yeni açıklamaya göre yüz seksen binden fazla Steam kullanıcısı demoyu denemiş ve bu kullanıcıların %94.8 kadarı oyunun yeniden yapılması yönünde geri dönüş yapmış.

Şu an için yeniden yapım Gothic oyununun ne zaman satışa sunulacağı belirsiz ve yakın bir zamanda da beklememek lazım. Çünkü THQ Nordic, çıkış yılını 2020 olarak işaret etmiyor. Bununla birlikte birçok oyuncunun sanatsal ve oynanış yönünden yapılan değişiklikleri pek memnun edici bulmadıklarını hesaba katacak olursak, geliştirici konumundaki THQ Nordic Barcelona bütün geri dönüşleri göz önünde bulundurarak hareket edecektir.

Son olarak, THQ Nordic İş ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Reinhard Pollice, "Orijinal deneyime olabildiğince sadık kalacağımız ve Gothic'in nefes kesen dünyasını yüksek kalitede görünüm ve dikkatli bir şekilde modern hale getireceğimiz belirli oynanış mekanikleriyle birleştireceğimiz tam bir yeniden yapım Gothic geliştirmesi için kolları sıvadık." yorumunda bulundu.