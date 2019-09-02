Yerli Akıncı İHA'nın Motor Testleri Başarıyla Sonuçlandı

Baykar şirketi tarafından geliştirilmesi devam eden ikinci yerli İHA olan Akınca iha'nın uçuş testleri gerçekleştirildi. Savaş uçaklarının bir dizi görevlerini yerine getirebilen Akıncı, yakın zamanda gökyüzüyle buluşturulacak.

Son birkaç yıldır ülkemiz adına İHA ve SİHA üretimlerini gerçekleştiren Baykar, yeni İHA'sı Akıncı üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. "Uçan balık" olarak da adlandırılan yeni İHA'nın ana görevinde radarlara yakalanmadan arama uçuşları yapmak bulunuyor.

Yapılan motor testleri sonucunda 40 bin fite kadar çıkabildiği ve havada 24 saate yakın kalabildiği öğrenilen Akıncı İHA'nın yük taşıma kapasitesi ise 1350 kilograma kadar ulaşıyor. Bu sayede savaş uçaklarının taşıma görevlerini üstlenmesi beklenen yerli İHA, sınır bölgelerde gezi uçuşları yapacak.

Günlerdir hazırlığı süren ve en son 24 saatlik aralıksız maratonun sonunda sabahın erken saatlerinde 🐳'un ilk kez motorlarını çalıştırması.

Az önce testi bitirdik. Bundan sonra,

yürüyecek, koşacak ve uçacak inşallah.✈🐳



Semalarımızda Hür ve Özgür.. 🇹🇷#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/Fds3pnZbce — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 1 Eylül 2019

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın motorlarının ilk kez çalıştırıldığının müjdesini veren isim oldu. Bayraktar, Akıncı İHA'ya ilişkin "Az önce testi bitirdik. Bundan sonra, yürüyecek, koşacak ve uçacak inşallah. Semalarımızda Hür ve Özgür." ifadelerini kullandı.

Motor testlerinin tamamlanmasıyla birlikte yine milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle birleştirilecek olan Akıncı İHA, bu sayede küçük çaplı bombardıman görevlerini de yerine getirebilecek. Tüm bunların hazır olması için de 2020'nin sonuna kadar süre istendiği aktarıldı.