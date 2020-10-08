Yerli Aşı Adayının Üretimine Geçildi! Sağlık Bakanlığı Açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanarak salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Yerli aşı adayının üretim aşamasına geçildiği duyuruldu. İşte detaylar.

Yerli Aşı Adayı Üretim Aşamasında

Sağlık Bakanlığı açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Öncelikle, ülkemizde dünyayla hemen hemen eş zamanlı şekilde yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında gelinen nokta görüşülmüştür. İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşama Bilim Kurulu üyeleri ile ele alınmış, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirilmiştir."

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında yerli aşı adayları ile ilgili "Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği diğer 4 aday için üretimin de yakın olduğu görüşü değerlendirmelerde netlik kazanmıştır." denildi.

Koronavirüs Bilim Kurulumuz, bugün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanarak salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirmiştir. pic.twitter.com/x2uVL5Qs0U — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) October 7, 2020

Ülkemizde Son Durum

Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. 7 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 329.138 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.609'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 1.411 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 288.954 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yerli COVID-19 aşısı insan deneylerine geçmeye hazır durumda olunduğunun bilgisini vermişti. Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesislerinde yeni tip koronavirüse karşı yürütülen deneylerde mutlu sonuca ulaşıldığı söylenmişti. İlgili habere aşağıdan ulaşabilirisiniz.

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