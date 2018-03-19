Yerli Astronot Yetiştirecek Merkezin Yarısı Tamamlandı

Geçtiğimiz yıl temeli atılan ve dünyanın ilk 5 uzay ve havacılık merkezinden birisi olacağı söylenen Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi’nin (GUHEM) yüzde 50’si tamamlandı.

TÜBİTAK desteği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) destekleriyle yapılan merkez,13 bin metrekare kapalı alana inşa ediliyor.

İçinde uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı düzenek ve sergilerin yer alacağı GUHEM, 200 milyon liraya mal olacak. Fütürist mimarisiyle uzay ve havacılık alanında Türkiye'nin en önemli merkezi durumuna gelecek GUHEM, gençlerin bilime teknolojiye uzay ve havacılığa merak uyandırması açısından çok önemli bir misyon taşıyor.

Yaklaşık 150'nin üzerinde interaktif düzenek, dikey rüzgar tüneli ve uzay inovasyon atölyesi gibi çok geniş bir uygulama yelpazesine sahip olması beklenen GUHEM’in ilk katında modern uçuş simülatörleri yer alacak.

“Uzay katı” olarak da adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere dair bilgiler sunulacak.

İnşası tüm hızıyla devam eden projeyle alakalı açıklamalarda bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Ağustos 2017'de Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın katılımıyla GUHEM'in temelini attık. Merkezimizin inşaatının yarısı tamamlandı. Merkezin Kasım ayında hizmete açılmasını hedefliyoruz. GUHEM tamamlandığında Avrupa'nın en iyi merkezi olacak” dedi.

Yatırımların artmasıyla birlikte yerli firmaların milli projelerde daha fazla rol aldığına dikkat çeken Burkay, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin geleceği için stratejik sektörlerde ağırlığımızı artırıyoruz. Kentimizin 2013 yılında havacılık ve savunma sektörlerinde ihracatı yaklaşık 4,8 milyon dolardı. 2017 yılı sonu itibarıyla sektörün ihracatı 7,6 milyon dolara yükseldi. Odamız bünyesindeki kümelenme ve Ur-Ge faaliyetlerinin de katkılarıyla firmalarımız artık milli projelerde daha fazla rol alıyor"

GUHEM’in, milli astronotlar için ilk adım merkezlerden biri olması planlanıyor.