Yerli Baz İstasyonu ULAK, Külliye'de Kullanılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğiyle, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda ve ASELSAN'ın öncülüğünde geliştirilmeye başlanan yerli baz istasyonunun yeni kullanım alanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un destek ve talimatıyla Külliye'ye Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK'ın kurulduğu açıklandı. Külliye'nin mobil iletişim altyapısının ULAK baz istasyonlarıyla karşılanmaya başlanması planlanıyor.

Konu hakkında ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı yaptığı açıklamalarda ULAK kurulum çalışmalarına Turkcell'in altyapısıyla başlandığını ifade etti. Diğer operatörlerin de yatırım yapmasıyla siber güvenliği artırılmış uçtan uca milli bir iletişim sağlanabileceğini dile getirdi.

ULAK Yerli İletişimin Somut Örneği

"Külliye'nin mobil iletişim altyapısının ULAK baz istasyonlarıyla karşılanmaya başlanması, Türkiye'nin üst yönetiminin dijital dönüşüm ve bu dönüşümü destekleyecek iletişim altyapılarında verdiği desteğin en somut örneğidir" şeklinde konuşan Balcı, "Türkiye'nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü" sloganını kullandıklarını belirtti.

500 Noktada Ulak Kullanılıyor

Birkaç sene içerisinde yerli baz istasyonunda büyük gelişimler yaşandığını söyleyen Müdür Metin Balcı, Kars'tan İzmir'e, Sinop'tan Antalya'ya 71 ilde ULAK baz istasyonlarının hizmette olduğunu bildirdi. Ayrıca şu anda 4.5G destekli olan istasyonların dünya ile eş zamanlı olarak 5G'ye geçebileceği şu şekilde aktarıldı:

"Geldiğimiz nokta çok kritik bir kırılım noktası. 4,5G'yi ürünleştirmeye, özelliklerini artırmaya gayret ederken 5G için de konsantre bir şekilde ürün odaklı olarak çalışmalarımızı tamamlamaya özen gösteriyoruz."