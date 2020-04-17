Yerli El Dezenfektanı BOREL Satışta! İşte BOREL Fiyatı

Yerli el dezenfektanı BOREL raflarda yerini aldı. Vatandaşlar yerli el dezenfektanı BOREL'in fiyatını merak etmekteydi. BOREL'in fiyatı da netlik kazandı.

Yerli El Dezenfektanı BOREL Fiyatı Belli Oldu!

BOREL'in içeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloe vera, çay ağacı yağı ve lavanta elleri nemlendiriyor ve dermatolojik problemlere neden olmuyor. Borun anti-bakteriyel özelliği eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ederken eldeki yaraların da daha çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor.

Yerli el dezenfektanı BOREL'in 100 mililitrelik şişesinin satış fiyatı 7 lira 45 kuruş olarak açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde BOREL'in 1 litre ve 5 litrelik üretimler için çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşılmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamasında "BOREL'i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün dünyada kişisel hijyen ürünlerinde ciddi bir sıkıntı yaşanmasına rağmen, bizler kendi kaynaklarımızı koordine ederek vatandaşlarımızın talebini ivedilikle karşıladık." cümlelerine yer vermişti.

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