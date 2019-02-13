Yerli Facebook Büyümeye Devam Ediyor

Dünyanın farklı bölgelerindeki Türklerin birbirleri ile iletişim kurabileceği bir platform kurmak isteyen Erdoğan Gülsoy, 2000’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleştikten sonra bu amacını gerçekleştirmek için 2017 yılında Türkiye’ye geri döndü.

Malatya’daki Teknopark’ta Türk çalışanlardan oluşan bir ekiple çalışmalar yapan Gülsoy, dünyada bir ilk olan Community Abroad platformunu oluşturdu. Gülsoy, platformun kısa sürede 700 bin kullanıcıya ulaştığını söyledi.

Community Abroad’ın kısa sürede yurt dışında özellikle Amerika, Kanada, İngiltere, Belçika ve Hollanda’daki Türklerin ilgisini çektiğini belirten Gülsoy, "Yurt dışındaki ülkelerde yaşayan Türklerin birbiriyle iletişim kurduğu www.communityabroad.com/turkish sosyal medya platformunu kurduk. İnsanlar siteyi benimsedi ve Türklerin Facebook’u olarak anılmaya başlandı. Site, insanların birbiriyle iletişim kurabildiği, kısa sürede ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir yardımlaşma platformu konumundadır. Örneğin, New York’a gidiyorsunuz ve iş arıyorsunuz, oda veya ev ihtiyacınız var. Turkish Community Abroad aracılığı ile Türklere kısa sürede ulaşabilir, yatırım fırsatlarından haberdar olabilir, vatandaşlık ve şirket kurma gibi hizmet sağlayıcıları ile iletişime geçebilirsiniz. Yurt dışına ürün gönderiyorsanız bu site aracılığı ile portföyünüzü genişletebilir, yurt dışındaki Türklere ulaşabilirsiniz." diye konuştu.

Turkish Community Abroad ile Türklere daha fazla fayda sağlamak istediklerini belirten Gülsoy, Türklerin yoğunlukla yaşadığı diğer ülkelere de girerek milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.