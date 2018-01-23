Yerli Otomobil için Alım Seferberliği Başlıyor

İlk siparişi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen yerli otomobile olan ilgi artıyor. Kamuda yerlileşme kapsamında pek çok kurum ve iş adamı yerli otomobili satın almak için sıraya girmiş durumda. İlk olarak kamuda başlanılacak olan yerlileşme projesi, üretim arttıkça diğer kurumlara da geçecek.

Toplamda iki faz halinde hayata geçirilecek projede ilk faz, aracın tasarımı hakkında olacak. 24 ayda tamamlanacak olan ilk fazdan sonra 2019 yılında araç prototipinin ortaya çıkması ile birlikte, ikinci fazda üretim şekli ve yeri belirlenecek. Şu anda ülkemizde 26 il üretim yeri seçilmek için talip olmuş durumda. Ayrıca yerli otomobil üretime geçmeden alıcılarını bulmaya başladı. 2021 yılında hazır olması beklenen araç, kamudaki 100 bin otomobil açığını dolduracak.

'Yerli otomobilde alım seferberliği' projesinin can bulmasıyla beraber çok sayıda iş örgütü, oda, meslek grubu, belediye ve iş adamı da sipariş vermek için sıraya girdi. Otomobile gelen ilk tepkilere bakılırsa yerli otomobil projesinin alıcısı bir hayli fazla olacak.

Kamudaki 100 bin araçtan sonra özel kurumlarda ise rekor İstanbul Ticaret Odası'na ait. Bir süre önce İTO Başkanı İbrahim Çağlar, İTO üyeleri olarak yerli otomobilden 200 bin adet almayı taahhüt ettiklerini açıklamıştı. Ayrıca İTO'dan sonra Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ve Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) 5’er bin adet, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bin adet alım yapacaklarını duyurdular.

Taksilerde Yerlileşme Başlıyor, Hedef 3 Milyon Taksi!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamada, taksilerin yerli olmasının doğru olacağını ve 3 milyona yakın taksinin yerli olması için kampanya başlatacaklarını duyurdu.

Yerli Otomobilde Memura Özel İndirim

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Tonbul ise açıklamasında yerli otomobile destek vermek için gerekileni yapacaklarını belirtti ve şu sözleri kullandı: ''Sendikalarımızın da yerli otomobilden temin etme noktasında çalışacağız. Özel şahıs otomobil gibi olmaz ama otomobiller çıktığı andan itibaren kampanya olacak. İlk otomobil çıkıp fiyatlar belli olduktan sonra biz elimizden geleni yapacağız."

TEKNOLOJİ Yerli ATM'ler Türkiye Dışında 5 Ülkede Kullanılıyor