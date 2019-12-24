Yerli Otomobilden Bir Görsel Daha Geldi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter adresi üzerinden yerli otomobil için yeni görseller yayınlanmaya devam ediliyor. 27 Aralık tarihine kadar otomobile dair her gün yeni bir görsel daha yayınlayacağını belirten girişim grubu, farlardan sonra bir başka görseli daha merak edenlerle paylaştı.

Uzun yıllardır devam eden ve Türkiye'ye yerli bir otomobil kazandırmak için yapılan girişimler, geçtiğimiz günlerde yerini bulmuştu. Türkiye'nin en önemli şirketlerinin bir araya gelerek oluşturdukları Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, elektrikli otomobil geliştirmek üzere çalışmalarına başlamışlardı. Yapılan ilk çalışmaların ardından yerli otomobil, tanıtılacak seviyeye kadar gelmişti.

27 Aralık tarihinde yapılacak resmi tanıtım töreni öncesinde, dün ilk defa arabaya dair görsel paylaşılmıştı. Pininfarina K350 benzeri bir otomobilin karşımıza çıkacağı söylenenler arasında yerini alırken, far görsellerinden sonraki ilk paylaşım da yapıldı.