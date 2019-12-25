Yerli Otomobilin Üçüncü Görseli Yayınlandı

Yerli otomobil tanıtım tarihi yaklaşırken, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter hesabı gizemli görseller paylaşmaya devam ediyor. İki gün önce otomobilin farlarıyla başlayan paylaşımların 27 Aralık olan tanıtım gününe kadar süreceğini söylenmişti. Yerli otomobile dair üçüncü görsel bugün yayınlandı.

Türkiye uzun yıllardır kendi otomobilini yapmak için çeşitli çabalar gösteriyordu. Devrim arabasıyla başlayan süreç, daha başka girişimlerle devam etmiş; ancak bir türlü seri üretim aşamasına gelinememişti. Son yıllarda yerli otomobil hayaline erişmek için atılımlar sıklaşmıştı.

Bir süre önce Türkiye'nin en büyük şirketleri bir araya gelerek Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu altında toplanmışlar ve yerli otomobili geliştirme adına çalışmalarına başlamışlardı. Yapılan ilk geliştirme sürecinin ardından tasarım sürecine gelen girişim grubu, İtalyan Pininfarina şirketi ile anlamıştı. Ferrari'ye dahi tasarım yapan şirketin K350 konseptine benzer bir araçla Türkiye'nin karşısına çıkmaya hazırlanan TOGG'nun paylaşımları ise devam ediyordu.

27 Aralık tarihine kadar her gün yeni bir görsel paylaşacağını açıklayan resmi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Twitter adresi, bugün otomobile dair üçüncü görseli paylaştı.

Yerli otomobil görseli

İlk gün arabanın sadece farklarını paylaşatan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ya da kısa adıyla TOGG, 25 Aralık itibarıyla üçüncü görseli takipçileriyle paylaştı.