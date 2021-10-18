Yerli Teknoloji Sayesinde Ayda Milyonlarca Kişinin Sağlığı Korunuyor

Hijyen konusu yaşamın her alanında oldukça büyük önem taşıyor. İşletmelerde hijyen sorunuyla beraber haşere gibi canlıların türemesi insan sağlığı için büyük tehdit oluşturuyor. Yerli teknoloji sayesinde ayda 10 milyon kişinin sağlığının korunduğu belirtildi. Sistem sayesinde işletmenin hangi noktasında haşere girişi olduğu direkt olarak tespit edilerek anında müdahale edilebiliyor.

Yerli Teknoloji Ayda 10 Milyon Kişinin Hijyenini Sağlıyor

İşletmelerde hijyen konusu ile ilgili yapılan araştırmalar, haşere kontrol sektör büyüklüğünün globalde 19 milyar dolara ulaştığını gözler önüne serdi. 2021 yılı Türkiye sektör büyüklüğü ise, 352 milyon dolar iken 2025 yılında 450 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Son zamanlarda kurumlar önlem almak ve hızlı çözümler üretmek için harekete geçti. Bu kapsamda üretilen son teknoloji cihaz ile ilaçlama çalışmalarına hızlı ve kesim çözüm getirdiklerini belirten İlaçlat CEO’su Yüksek Kimyager Yılmaz Seçkiner, Dünya’da ilk ve tek olma özelliğine sahip PCO sistemi ile ayda 15 bin noktaya hizmet verdiklerini belirtti.

Sektörde büyük bir boşluk olduğunu ifade eden İlaçlat CEO’su Yüksek Kimyager Yılmaz Seçkiner, "Tasarlamış olduğumuz Dünya’da ilk ve tek PCO (Haşere Kontrol) sistemi ile sektördeki boşluğu doldurmak için harekete geçtik" şeklinde konuştu.

Seçkiner, "Gıda firmalarından AVM’ lere, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar ayda 15 bin noktaya ulaşarak 10 milyon insanın bulunduğu yerde hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Ayrıca insan kaynağı sorununu ortadan kaldırarak haşerelerin yoğunlukta olduğu alanların tespit edilebilmesi ve anında müdahale imkânı bulunuyor olması işletmeler için oldukça büyük bir avantaj sağlıyor."

Haşere kontrol sektör büyüklüğünün globalde 19 milyar dolar olduğunu söyleyen Seçkiner, 2025 yılında ise sektörün 27 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti. Seçkiner ayrıca 2011 itibarıyla her yıl yüzde 100 ciro artışı yaşanan sektörde, 2022 yılı global pazarlarında 5 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Aynı zamanda, franchising olarak her bölgenin en gelişmiş illerini öncelikli hedefleri arasında tuttuklarını söyleyen Seçkiner, "İleri teknolojiyi sektörün her alanında uygulamayı amaçlayarak tasarladığımız hizmeti son derece şeffaf bir şekilde herkesin hizmetine sunma çabası içerisindeyiz. Sistemin QR kod ile kolayca edinilebilmesi uçtan uca her şeyi kontrol altına alan bu yapı ile müşterilerimize güven sağlıyoruz" sözlerini kullandı.