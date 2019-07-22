Yerli Üretim Elektrikli Zırhlı Araç 'Akrep IIe' Araziye Çıktı

Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi Otokar, Akrep II adlı zırhlı aracıyla savunma sanayisinde ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha gösterdi. 'Akrep II' ürün ailesini genişletmeye yönelik çalışmalarına devam eden şirket, Akrep II ailesinin ilk üyesi ve Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı 'Akrep IIe' ile arazide boy göstermeye başladı.

Bu Yıl Tanıtılmıştı

Koç Topluluğu şirketlerinden biri olan Otokar, Akrep adlı zırhlı aracını ilk kez 1995 yılında geliştirmişti. Akrep, kısa sürede hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görerek kendini kanıtlamıştı. Yeni nesil Akrep II de Akrep zırhlı araç ailesi baz alınarak tasarlandı ve ilk kez bu yıl 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıtıldı.

NATO ve Birleşmiş Milletlerin de tedarikçisi konumundaki Otokar, yeni nesil Akrep II ile başarısını devam ettiriyor. Akrep II, savunma sanayisinde güncel gereksinimlere ve gelecekteki tehditlere karşı modern orduların tüm beklentilerini karşılayacak şekilde dizayn edildi.

Geleceğin Teknolojilerine Uyumlu

Zırhlı keşif ve silah platformu olarak tasarlanan Akrep II 4x4 yeni nesil zırhlı araç ailesi, düşük silüeti, her arazi koşulundaki hareket performansı ve eşsiz manevra kabiliyetiyle büyük avantaj sunuyor. Akrep II’nin elektrik, dizel ve hibrit gibi alternatif güç gruplarının kullanılmasına imkan verebilecek bir altyapı üzerine inşa edilmiş olması onu çok daha özel kılıyor.

Akrep II’de güç, üretim ve aktarma sistemleri, sensörler, bilgisayarlar, haberleşme ve hedefleme sistemleri tek bir sisteme entegre edilmiş durumda. Bu sayede gelecekte otonom araçlara geçişi kolaylaştıracak bir alt yapı sunuluyor.