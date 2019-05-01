Yerli ve Milli Baz İstasyonu ULAK, İHA Platformuna Entegre Edilecek

Yerli ve milli baz istasyonu ULAK ile şirketin gelecek dönem planları hakkında açıklamalarda bulunan ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, 'Türkiye'nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü' sloganıyla çıktıkları yolda hızla ilerlediklerini ifade etti.

Şirketin, ekosistemini büyüterek faaliyet alanlarını genişletmeye devam ettiğini belirten Balcı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde, ULAK Haberleşme AŞ'nin 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) kendi alanında sektörün öncü firmalarıyla iş birliği sözleşmeleri imzalayacaklarını söyledi.

Geleceğin teknolojilerinin Türkiye'de üretilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını vurgulayan Balcı, "Bu çerçevede 5G baz istasyonu geliştirme faaliyetlerinde, dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla sayısal entegre devrelerin geliştirilmesi amacıyla YİTAL AŞ ile iş birliği anlaşması imzalayacağız. Sözleşme kapsamında 5G baz istasyonunda kullanılan kritik öneme sahip RF devre elemanları AB MikroNano ile yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek. 5G çalışmaları kapsamında, askeri kara araçlarında otonom sürüşü destekleyecek yapay zeka algoritmalarıyla sistem tasarlanacak. Söz konusu tasarım BİTES ve NUROL ile yapılacak." dedi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK LTE'nin, İHA platformuna entegre edilerek artık İHA’larda da hizmet vereceğini belirten Balcı, "Entegrasyon TAI ve Baykar ile yapılacak. İHA'lara rahatlıkla entegre edilebilecek." diye konuştu.

Balcı ayrıca, Milat Ağ Yönetim ve Analiz (MAYA) Sistemi'nin Türkiye'nin siber güvenlik ürünleri için ortak altyapı platformu olarak kullanılmasının planlandığını da ifade etti.