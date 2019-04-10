Yerli ve Milli E-posta Sistemini Turkcell Geliştiriyor

Kur fiyatlarına bağlı olarak, dışarıdan alınan ürün ve hizmetlerin çok pahalı olması nedeniyle yerli üretime teşvik artmıştı. Yerli cep telefonu ve yerli otomobilden sonra şimdi de yerli e-posta sistemi geliyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan tarafından yapılan açıklamaya göre, yerli e-posta yakında kullanılabilir.

Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde söz alan Erkan, dijital operatör vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Erkan, ağırlıklı olarak rekabet üzerinde durdu ve milli ürün vurgusunda bulundu. Turkcell Genel Müdürü, ilerleyen dönemlerde yurt dışına da bu konuda açılabileceklerini ifade etti.

Yerli e-posta, endüstri 4.0 için de kullanacak

Bundan kısa bir süre önce yerli arama motoru olan Yaani geliştirilmişti. Turkcell Genel Müdürü tarafından yapılan açıklamaya göre, Yaani Yapay Zeka Platformu da geliştiriliyor. Yaani asistan olarak kullanıcılara hizmet verecek olan bu sistem, cebinizdeki asistan olacak. Tüm bunların Türkiye'deki mühendisler tarafından geliştirildiğini ifade eden Genel Müdür, yapay zekanın adeta şov yapacağını söylüyor.

Almanya tarafından son derece büyük bir destek bulan endüstri 4.0 ise, bu milli e-posta sayesinde, daha da kolay kullanılacak. Endüstri 4.0 uygulamalarında, hızlı bir şekilde mail sisteminin kurulması gerekiyor. Bu e-posta sistemi ise, Yaani sunucuları tarafından kullanılacak. Böylece, üretim esnasında sürekli olarak irtibatta olması gereken bütün sunucular, daha sağlıklı iletişim kurabilecek.

Turkcell Genel Müdürü son olarak, 5G üzerinde de bazı değerlendirmelerde bulundu. 5G’ye hazır olmak gerektiğini belirten Erkan, bu teknolojinin kullanılabilmesi için kuvvetli bir altyapı ve fiber şebeke bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca bu teknoloji için 13-15 milyar dolar yatırım yapılmasının şart olduğunu da sözlerine ekledi. Erkan'a göre yerli otomobilden yerli e-postaya kadar hemen her alanda yapay zeka kullanılması şart. Peki siz de, Turkcell Genel Müdürü’ne katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.