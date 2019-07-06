Yerli ve Milli Teknolojiyle Geliştirilen 5G Ürünleri Duyuruldu

Yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen 5G Çekirdek Şebeke ve NFVI Sanallaştırma Platformu tanıtıldı.

Yerli ve Milli 5G Ürünleri Tanıtıldı

TÜBİTAK-TEYDEB desteği ile Yerli ve Milli imkanlarla Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) firmaları tarafından geliştirilen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nde (UUYM5G) şekillenmeye başlayan yeni ürünlerin tanıtımı yapıldı.

NFVI Sanallaştırma Platformu'nun tanıtıldığı etkinlikte ayrıca 5G Çekirdek Şebeke'ye bağlı olarak çalışan IMS şebeke üzerinden diğer lisanslı mobil ve sabit şebekelere doğru güvenli çağrı ve MCPTT (Mission Critical Push to Talk/Görev Kritik Bas Konuş Sistemi) senaryoları Türkiye'de ilk defa gerçekleştirildi.

Programda 5G haberleşme iletimini sağlayacak 5G Anahtarlayıcılar ve ürünlerin yönetimi ile izlenmesini sağlayacak 5G Element Yönetim Sistemi'nin yeni versiyonları da tanıtıldı.

Dünyada 5G teknolojileri ile ilgili yerli ve milli teknolojiler geliştirerek, devrim niteliğindeki yenilikler getirecek bu teknolojide liderlik yarışına giren her ülke gibi Türkiye de inisiyatif alabilen vizyoner yönetici ve firmaları ile “üretici ve geliştirici ülke” konumuna ulaşmak adına önemli adımlar atıyor.

Tanıtım toplantısının açılışında konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek, bu yolculuğun zor olduğunu belirterek, kendilerinin de zora talip olduğunu vurguladı.

Çiçek, birçok kurumun bu çalışmalar için bir araya geldiğine işaret ederek şunları söyledi: "Birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz, gücümüzü, enerjimizi odaklı şekilde yönlendirdiğimiz, operatörlerimizin maddi manevi verdiği destek sürdüğü sürece başarılı olacağımızı düşünüyorum. 3 ayda bir yaptığımız bu toplantılarda emekleri olan operatörlerimize ve teknik ekiplere teşekkür ediyorum."

Sizler yeni tanıtılan ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!