Yerli Yüz Tanıma Teknolojisi İTÜ'de Üretildi

Günümüzün en çok konuşulan donanım konularından birisi de yüz tanıma teknolojisidir. Neredeyse bütün şirketlerin ve devletlerin üzerinde durduğu yüz tanıma hassasiyeti olan teknolojiler, Türkiye tarafından da merakla izleniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Haberleşme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Akgül ve ekibi başarılı bir çalışma ile ilk yerli yüz tanıma teknolojisini üretti. Yetkililer bu teknolojinin daha çok ticari faaliyetlerde kullanacağını ifade etti. Bazı durumlarda yüz tanıma teknolojileri devletler tarafından da kullanılabiliyor.

Yerli yüz tanıma teknolojisi başarıyla çalıştı

Yüz tanıma teknolojileri, Çin gibi ülkelerde daha çok halkı kontrol etmek için de kullanılabiliyor. Mobese kameralarına yerleştirilen yüz tanıma sistemleri ile birlikte, Çin hükümeti aranan suçluları anında tespit ederek müdahale edebiliyor.

Tayfun, "Webcam, IP kamera, gece görüşü ve hatta termal kamera dahil her türlü amatör-profesyonel, ucuz-pahalı kamera ile çalışıyor ve çok başarılı sonuçlar elde ediliyor. Önümüzdeki dönemde hem güvenlik ve savunma, hem de finans sektöründe, özellikle ATM'lerde bu yazılımı görebileceğiz. Tansel Akgül ile kurduğumuz ArtGe Teknoloji üzerinden FaceCapt adıyla ürünü tescilledik. Öncelikli hedefimiz Orta Doğu ve Afrika pazarına açılmak." diyerek yol haritasını belirtti.

Özellikle de Huawei ile ilgili ortaya çıkan gelişmelerden sonra, yerli yazılımların çok daha önemli olduğu ortaya çıktı. Son dönemlerde birçok ülke, kendi yazılımını üretmeye çalışıyor. Bu gelişme hakkındaki fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.