Yıllardan Sonra P.T. ile İlgili Ürkütücü Bir Detay Keşfedildi!

Silent Hills demosu P.T. (Playable Teaser) ne kadar da ürkütücüydü, değil mi? GamesCom 2014 sırasındaki duyurunun ardından PlayStation 4 için yayınlanan demo, her defasında yürekleri ağızlara getirmeyi başarıyordu. Ne yazık ki Konami ile Hideo Kojima arasında yaşanan tatsızlıktan sonra yolların ayrılması ile Silent Hills iptal olmuş ve P.T. de bize hatıra olarak kalmıştı. İptal haberi sonrası oynanabilir demo çevrimiçi mağazadan kaldırılmıştı. Bir içerik üreticisi, yıllar sonra P.T. ile ilgili oldukça ürkütücü bir detayı ortaya çıkarttı.

Bildiğiniz gibi demoda girdiğimiz evde Lisa isimli bir hayalet vardı. İlk olarak evin girişinde karşımıza çıkan bu hayalet, gereğinden fazla zaman vakit kaybetmeniz durumunda size saldırıyordu. Bu nedenle de Lisa hanım keşif yapmak isteyen oyunculara pek müsaade etmiyordu.

Youtube içerik üreticisi Lance McDonald, dokuz aydır P.T. kodlarını incelemekle uğraşıyormuş. Birkaç gün önce de oyunu karakterimizin gözünden görmemizi sağlayan kameranın ayarlarını bozması ve elle kontrol edebilmesi ile esasında Lisa karakterinin her daim bizimle olduğunu keşfetmiş. Zaten çok dikkatli bakıldığında gölgesi fark edilebiliyor ve çıkarttığı sesler de sanki dibimizdeymiş gibi duyulabiliyordu. Bu da durumu açıklıyor.

She actually attaches to the player's back as soon as you get the flashlight, here, I demonstrate how you can see some strange shadows. I then lock the camera in place and walk forward, showing how she's always there... following you... pic.twitter.com/zarhwjNmZz