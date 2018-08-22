Yıllardır Devam Eden Haberleşme Sorununa MIT Çözümü

Günümüzde teknoloji her ne kadar ilerlemiş olsa da, bazı alanlarda halen çözülmeyi bekleyen pek çok sorun mevcut. Yıllardır bir türlü çözüm üretilemeyen en önemli sorunlardan birisi de, su altından havaya kablosuz iletişim kurulamamasıydı. Örneğin suyun derinliklerindeki bir denizaltı ile havadaki bir uçak birbirleriyle kablosuz olarak iletişim kuramıyordu. Ancak MIT, geliştirdiği yeni teknolojiyle, yıllardır bir türlü çözülemeyen bu sorunu başarılı bir şekilde çözmeyi başarıyor.

Şimdiye kadar su altındaki bir denizaltı ile havadaki bir uçağın kablosuz olarak iletişim kurması sağlanamadı. Çünkü iki farklı ortamda hareket eden bu iki aracın iletişim kanalları birbirlerine uyumlu değil. Yani denizaltılarda iletişim kurmak için sonar (su altı radarı) sistemleri kullanırken, uçaklarda ise sinyal, hücresel veri ve GPS tabanlı radar sistemleri kullanılıyor. Sonar sinyalleri yüzeye doğru ilerlerken su yüzeyinden geçemeyip geri yansıyor ve radyo sinyalleri ise su içerisine girdiğinde bozulmaya uğruyor.

Ancak yıllardır devam eden bu soruna MIT’nin oldukça güzel bir çözümü var. Araştırmacılar, geliştirdikleri yeni teknolojiyi ilk olarak bir yüzme havuzunda denediler ve başarılı sonuçlar elde ettiler. Bu teknolojide, bir adet su altı vericisinden su yüzeyine doğru sonar sinyaller gönderiliyor. Sonar sinyaller su yüzeyine çarptıklarında, yüzeyde çok küçük titreşimler meydana geliyor. Bu titreşimler çok hassas bir radar tarafından algılanarak 0 ve 1’ler şeklinde çözümleniyor. Böylece su altından gönderilen mesajlar net bir şekilde görülebiliyor.

Media Lab. Asistan Profesörü Fadel Adib’e göre bu sistem haberleşme alanında çok önemli bir dönüm noktası. MIT, 'Translational acoustic-RF communication (dönüştürülebilir akustik-RF iletişimi)' ya da kısaca TARF olarak adlandırılan bu sistemin, farklı alanlarda çok büyük faydalar sağlayacağını söylüyor.

Su altındaki kayıp uçakların bulunması, askeri denizaltıların su yüzeyine çıkıp yerlerini belli etme mecburiyetleri kalmadan uçaklarla haberleşebilmesi ve insansız su altı araçlarının, verilerini aktarmak için su yüzeyine çıkmak zorunda kalmadan kesintisiz olarak su altı görevlerine devam edebilmesi gibi örnekler, TARF sisteminin sağlayacağı faydalardan başlıcaları olarak sıralanıyor.

Bu önemli haberleşme sorununu çözmesinin yanısıra MIT, daha başka alanlarda da çeşitli çözümler üretmeye devam ediyor. Örneğin yemek pişirme alanına baktığımızda MIT, bir parça makarnayı nasıl düzgün bir şekilde iki parçaya ayırabileceğimizi gösterirken, tıp alanına baktığımızda da MIT araştırmacıları, insan vücudundaki çeşitli implantların, çiplerin takip edilebilmesini sağlayan 'vücut içi GPS sistemi' ile bir başka önemli çözüm sunuyor.