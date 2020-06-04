Yıllık Kazancı 58.5 Milyon Dolar! İşte O CEO

2019’un en çok kazanan CEO’su belli oldu. Ne Amazon CEO’su Jeff Bezos, ne de Apple CEO’su Tim Cook… 2019 yılının en yüksek ücretli CEO’su AMD’nin tepe yöneticisi Lisa Su oldu. Dünyada ilk kez en çok kazanan şirket yöneticisi bir kadın oldu.

En Çok Kazanan Kadın CEO Oldu

Teknoloji devlerinin başındaki isimler; CEO’ların aylık gelirleri bile dudak uçuklatıyor. Amazon, Google, Microsoft, Apple ve diğer büyükler, her yıl finansal sonuçlarını açıklıyorlar, şirketlerin yıllık gelirlerini ve en çok gelir elde ettikleri ürünleri öğreniyoruz. Ya bu şirketleri yönetenlerin gelirleri? Associated Press ve Equilar tarafından hazırlanan en yüksek ücretli CEO’lar sıralamasında zirvedeki isim AMD (Advanced Micro Devices) genel müdürü ve başkanı Lisa Su. Su’nun 2019 yıllık kazancı 58.5 milyon dolar!

AMD Hisseleri Yükselten CEO'ya Performans Bonusu

Su’nun maaşı 1 milyon dolar olsa da 1.2 milyon dolar performans bonusu aldı. Ayrıca geçtiğimiz yıl 3 milyon dolarlık hisse senedi opsiyonu ve 53 milyon dolarlık şirket hisse primi aldı. Başarılı CEO, 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla AMD’den aldığı ücretini dörde katladı. 2014’de şirketin başına geçtiğinde AMD hisseleri 3 dolardı, şimdi 55 dolardan satılıyor.

En İyi 329 CEO'dan 20'si Kadın

500 Amerikan şirketinin yer aldığı S&P 500’de en çok kazanan CEO Su’yu 45.8 milyon dolar kazancıyla Discovery Inc CEO’su David M. Zaslav, 45.5 milyon dolar yıllık geliriyle Walt Disney CEO’su Robert A.Iger takip ediyor. Listede 329 CEO’dan 20’si kadın yönetici. Lisa Su’dan sonra en çok kazanan CEO, Lockheed Martin’in başındaki isim Marillyn A. Hewson. Hewson’ın yıllık kazancı 24.4 milyon dolar.