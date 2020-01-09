YÖK’ten Doktoralı Mühendisler için Burs İmkanı

YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesine yeni bilim alanları eklediğini açıkladı. Temel amacın doktoralı mühendisler yetiştirmek olduğunu açıklayan YÖK, aylık 4 bin 500 TL’ye kadar burs imkânı sağlayacak. 2016-2017 akademik yılında başlayan YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi sayesinde, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 100 öncelikli alanda doktora yapan öğrenci sayısı 4 bin 250'ye ulaştı. YÖK, 2020 vizyonunun doktoralı kişi sayısını 5 bine çıkarmak olduğunu bildirdi.

Otomobil Sektörü için Doktoralı Mühendislerin Yetişmesi Hedefleniyor

YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesine, "elektrikli ve hibrid araçlar", "enerji depolama", "güç elektroniği" ve "motor teknolojileri" başlığıyla 4 yeni bilim alanı daha eklendi. Asıl hedefin Türkiye’nin otomobil sektöründe doktoralı mühendisler yetiştirmek olduğunu açıklayan yetkililer, 10 Ocak’a kadar doktora programlarının açılacağını duyurdu.

Doktora programları belirlenirken, kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin dikkate alındığı belirtiliyor. Ek olarak bahsi geçen 4 yeni bilim alanı haricinde Doğu Akdeniz çalışmaları, uluslararası çatışma çözümleri/müzakere ve arabuluculuk, savunma teknolojileri, görünmezlik teknolojileri, uydu tasarımı, patlayıcı davranışları ve detonasyon teknolojisi, çağdaş radar teknolojileri, hava platformu tasarımı, güdüm teknolojileri, kamu diplomasisi, kırsal kalkınma, soykırım çalışmaları, dil ve konuşma terapisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanlarında da doktora bursu verileceği söyleniyor.