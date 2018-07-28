YouTube Artık Farklı En-Boy Oranlarına Uyum Sağlıyor

Dünyanın en popüler video paylaşma ağı YouTube, artık farklı video oranlarına da uyum sağlayacak. Her videoyu 16:9 oranında gösteren ve bundan dolayı gereksiz boşluklara yol açan YouTube örneğin; 4:3 (kare) videoların yanlarına siyahlık eklemeyecek.
Bu yılın Mart ayında mobil platform için sunulan yeni özellik artık web adresine de geldi. YouTube'un yeni özelliği temel olarak, her videonun etrafındaki kalıcı 16: 9 çerçeveyi kaldırıyor ve farklı pencere boyutlarına daha büyük ve daha iyi bir şekilde görünmelerini sağlıyor.
Özellikle dikey çekilmiş videolarda sürekli 16:9 formatını kullanan ve bundan dolayı gereksiz siyahlıkları barındıran YouTube aynı zamanda dikdörtgen videoları da düzenledi. 16:9 formatındaki videoları daha geniş bir hale getiren ve açıklamaları daha alt kısma iten sosyal medya devi, böylelikle daha kullanışlı bir video izleme ekranı sunmuş oldu.
YouTube'daki değişikliği göstermenin belki de en iyi yolu, dikey bir videoya göz atma olabilir. Artık videonun mümkün olan en geniş alanı kullanmadığı, eski tasarımdan tamamen farklı bir oranda olmasına rağmen önceden 16: 9'lık bir alana daraltıldığını unutmamak gerekiyor.
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