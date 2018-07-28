YouTube Artık Farklı En-Boy Oranlarına Uyum Sağlıyor

Dünyanın en popüler video paylaşma ağı YouTube, artık farklı video oranlarına da uyum sağlayacak. Her videoyu 16:9 oranında gösteren ve bundan dolayı gereksiz boşluklara yol açan YouTube örneğin; 4:3 (kare) videoların yanlarına siyahlık eklemeyecek.

Bu yılın Mart ayında mobil platform için sunulan yeni özellik artık web adresine de geldi. YouTube'un yeni özelliği temel olarak, her videonun etrafındaki kalıcı 16: 9 çerçeveyi kaldırıyor ve farklı pencere boyutlarına daha büyük ve daha iyi bir şekilde görünmelerini sağlıyor.

Özellikle dikey çekilmiş videolarda sürekli 16:9 formatını kullanan ve bundan dolayı gereksiz siyahlıkları barındıran YouTube aynı zamanda dikdörtgen videoları da düzenledi. 16:9 formatındaki videoları daha geniş bir hale getiren ve açıklamaları daha alt kısma iten sosyal medya devi, böylelikle daha kullanışlı bir video izleme ekranı sunmuş oldu.