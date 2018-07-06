YouTube Fenomeni Ryker Gamble, Şelaleden Düşerek Hayatını Kaybetti

YouTube fenomeni Ryker Gamble, Kanada’nın British Colombia bölgesinde bulunan bir şelaleden düşerek hayatını kaybetti. Sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçisi bulunan Gamble, henüz 30 yaşındaydı.
YouTube’da High On Life kanalı ile tanınan ünlü seyahat vlogger’ı Ryker Gamble, Kanada’ya gerçekleştirdiği gezide çok talihsiz bir kaza yaşadı. British Columbia bölgesinin en büyük üçüncü şelalesi olan Shannon Falls'a giden ünlü YouTuber, arkadaşları Alexey Lyakh ve Megan Scraper ile birlikte şelalenin tepesinden düştü.
Associated Press’ in (AP) aktardığına göre, şelalenin üstündeki bir havuzda yüzen Gamble, iki arkadaşıyla havuzdan çıktıktan sonra yürürken bir anda 30 metre yükseklikten aşağı düştü. Gamble'ın aile üyelerinden biri 30 yaşındaki vlogger’ın öldüğünü AP 'ye doğruladı. Gamble ile birlikte hayatlarını kaybeden Lyakh ve Scraper ise henüz 20’li yaşların başındaydı.
Şok edici trajedinin ardından, Gamble, Lyakh ve Scraper'ın arkadaşları, sosyal medya hesaplarından başsağlığı dileklerinde bulundular.
Grief seems to bring everything to a halt. What was once possible seems irrelevant. The schedule is cleared, the mundane ignored. One moment a wave of catastrophic emotions, the next a cavern of emptiness. Death is not a request to stop living, it is a request for loving. It calls us to see fully what is in front of us. To see what needs healing. To see those for whom our hearts would break if we did not speak the words that need speaking. It asks us to tend to one another. To value this moment here and now. To face our own ephemerality. Death violently shakes us awake, time and time again. Words by @heyheatherobscura. . The only words I have right now to share are from my dear soul sister Heather. May we all send prayers to their souls as they transition.
Gamble, YouTube’da 500 bin aboneye, Instagram’da ise 1,1 milyon takipçiye sahip olan High On Life kanalı ile dünyanın dört bir yanına giderek ekstrem aktiviteler yapıyor ve bu anları sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşıyordu.
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