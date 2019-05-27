YouTube Gaming Uygulaması 30 Mayıs’ta Kapanıyor

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, ana uygulamadan bağımsız olarak yoluna devam eden YouTube Gaming uygulamasının 30 Mayıs’ta kapatılacağını duyurdu.

Google, geçtiğimiz yılın eylül ayında yaptığı açıklamada, YouTube Gaming uygulamasının Mart 2019’da kapatılacağını söylemişti. Uygulamaya verdiği desteği 30 Mayıs’ta sonlandıracağını ifade eden şirket, YouTube Gaming’in popülaritesinin tamamını ana uygulamaya aktarmak istiyor.

Bütüncül bir hizmet vermek amacıyla platforma Müzik, Oyunlar, Haberler ve Filmler kategorilerini ekleyen YouTube, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik daha fazla içerik keşfetmelerini sağlıyor.

Bilhassa YouTube çatısı altında zengin bir oyun ekosistemi yaratmak isteyen şirket, sevdiğiniz oyunlara dayanan içeriklerin yanı sıra, popüler yayıncıların en güncel videolarından canlı yayınlarına kadar geniş bir kolaj sunuyor.

Eğer YouTube Gaming kullanıcısıysanız, uygulamayla vedalaşmak için 3 gününüz var. Zira 30 Mayıs’tan itibaren hizmete yalnızca YouTube platformu üzerinden erişebileceksiniz.

Bu ayın başlarında yeni kullanıcı verilerini paylaşan YouTube, platformun aylık 2 milyar kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana 200 milyon kullanıcı daha kazanan video paylaşım devi, YouTube kullanımının ise aylık 250 milyon saate ulaştığını söylemişti.