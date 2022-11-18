YouTube, Netflix Benzeri Bir Özellik Getirdi: Sizce Nasıl Olmuş?

YouTube, akıllı TV uygulaması için açılış animasyonu ve ses özelliğini devreye soktu. Bu özellik ile YouTube, Netflix ve diğer yayın platformları gibi açılış sesi ve animasyona sahip hale geldi. Uygulama şu an haliyle Netflix ile karşılaştırılmaya başlandı. Yeni özelliğin yakın zamanda akıllı TV dışındaki cihazlara da gelmesi bekleniyor.

Telefon ve Tabletlere de Gelecek

Dünyanın en popüler video platformu olan YouTube, akıllı TV için dikkat çeken bir yenilikle gündemde. Kullanıcılar artık televizyon üzerinden YouTube'u açtığında animasyon ve açılış sesi ile karşılaşacak.

Şirketin yaptığı açıklamada canlı, ilgi çekici ve kolayca tanınabilir bir çalışma yapıldığına dikkat çekiliyor. İnsan, bağlantı, etkileyici ve hikaye odaklı terimlerin tümünü kapsayan bir çalışma başlatan YouTube, birkaç deneme sonucunda kararını verdi ve özelliği doğrudan kullanıma sundu.

Özenle hazırlanan açılış sesi ve ekranın tüm cihazlara geleceği bilgisi de veriliyor. Akıllı telefon ve tabletlerde de özelliği yakın zamanda görebileceğiz.