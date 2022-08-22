YouTube'un Podcast Sayfası Kullanıma Açıldı

YouTube organik olarak podcast'leri dağıtmak ve izlemek/dinlemek için bir yer hâline geldi ve Google'ın bu hizmetinin daha optimize bir deneyim sunması bekleniyor. Bunun için atılan ilk adım ise "Podcast'ler" için bir YouTube "Keşfet" sayfası oluşturulmasıyla başlıyor.

Mart ayında sızdırılmış bir sunum, YouTube'un bir "podcast sayfası" planlarını ortaya çıkarmıştı. YouTube'un podcast'lere özel sayfası artık yayında ve mevcut Keşfet sayfasında şu bağlantılarla bağlantılı: Trendler, Müzik, Filmler ve Şovlar, Canlı, Oyun, Haberler, Spor, Öğrenim ve Moda ve Güzellik. Görünüşe göre sayfa ilk olarak Temmuz ayı sonlarında yayına girdi ve tüm kullanıcılar için yavaş yavaş kullanılabilir hâle geliyor.

Kullanıcılar Arayüz ve Tasarımdan Şikayetçi

Podcast'ler son dönemin en popüler içerikleri. Öyle ki Spotify'da giderek artan kitlesine diğer şirketlerin kayıtsız kalması muhtemel görünmüyordu. YouTube da artık bu kervana katıldı ve podcast severler için artık aradıkları podcast'leri filtreleyebilecekleri özgün bir sayfası var.

Son kullanıcılar için podcast deneyimi muhtemelen zamanla daha optimize hâle gelecek ancak bazı kullanıcılar, YouTube podcast sayfası arayüzünün bekledikleri kadar iyi olmadığını düşünüyor. Bir diğer gelişme ise Google'ın Google Podcast'ler uygulamasıyla ilgili. Söylentilere göre şirket bu uygulamayı kapatarak tüm kitleyi YouTube'a yönlendirecek.