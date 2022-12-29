YouTube Türkiye 2022 Trend Videolar Açıklandı!

YouTube, her sene olduğu gibi bu sene sonunda da Türkiye'de yılın trendlerini paylaştı. Türkiye'de 2022'de trend olan videolardan en popüler müzik videolarına, popüler shorts videolardan en başarılı içerik üreticilerine kadar geniş bir liste açıklandı.

2022 yılının Trend Videolar listesinde ilk sıraya Ruhi Çenet'in "Dünya'nın En Fakir Ülkesi Burundu" videosu yerleşti. İkinci sırada ise Enes Batur'un "Kız Arkadaşıma Yaşlı Amca ile Uyanma Şakası" geliyor. Üçüncü sırada Tozluyaka dizisinin 1. bölümü yer alıyor.

Yılın en popüler içerik üreticileri listesinde de birinci sırada Hasanmucci yer alıyor. İkinci sıraya Noluya Ya? yerleşirken netd Müzik de üçüncü sıraya yerleşti.

2022 YouTube Trend Videolar

Ruhi Çenet - Dünyanın En Fakir Ülkesi Burundi

- Dünyanın En Fakir Ülkesi Burundi Enes Batur - Kız Arkadaşıma Yaşlı Amca ile Uyanma Şakası

- Kız Arkadaşıma Yaşlı Amca ile Uyanma Şakası Tozluyaka 1. Bölüm

1. Bölüm Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. Bölüm

1. Bölüm Duy Beni 1. Bölüm

1. Bölüm Mevzular Açık Mikrofon I HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Kardeşlerim 56. Bölüm Sezon Finali

56. Bölüm Sezon Finali Yalı Çapkını 1. Bölüm

1. Bölüm Konuşanlar Yaz Shot Extra

Yaz Shot Extra Show Ana Haber - Çocuk Sesli Adam

2022 YouTube En Popüler İçerik Üreticileri

Hasanmucci

Noluya Ya?

netd Müzik

Evrim Ağacı

Ali Sürücü

Murat Soner

BoraLo

Orkun Işıtmak

BaBaLa TV

uberkuloz

2022 YouTube En Popüler Müzik Videoları