YouTube Türkiye 2022 Trend Videolar Açıklandı!
YouTube, her sene olduğu gibi bu sene sonunda da Türkiye'de yılın trendlerini paylaştı. İşte kategorilere göre en iyiler!
YouTube, her sene olduğu gibi bu sene sonunda da Türkiye'de yılın trendlerini paylaştı. Türkiye'de 2022'de trend olan videolardan en popüler müzik videolarına, popüler shorts videolardan en başarılı içerik üreticilerine kadar geniş bir liste açıklandı.
2022 yılının Trend Videolar listesinde ilk sıraya Ruhi Çenet'in "Dünya'nın En Fakir Ülkesi Burundu" videosu yerleşti. İkinci sırada ise Enes Batur'un "Kız Arkadaşıma Yaşlı Amca ile Uyanma Şakası" geliyor. Üçüncü sırada Tozluyaka dizisinin 1. bölümü yer alıyor.
Yılın en popüler içerik üreticileri listesinde de birinci sırada Hasanmucci yer alıyor. İkinci sıraya Noluya Ya? yerleşirken netd Müzik de üçüncü sıraya yerleşti.
2022 YouTube Trend Videolar
- Ruhi Çenet - Dünyanın En Fakir Ülkesi Burundi
- Enes Batur - Kız Arkadaşıma Yaşlı Amca ile Uyanma Şakası
- Tozluyaka 1. Bölüm
- Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. Bölüm
- Duy Beni 1. Bölüm
- Mevzular Açık Mikrofon I HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
- Kardeşlerim 56. Bölüm Sezon Finali
- Yalı Çapkını 1. Bölüm
- Konuşanlar Yaz Shot Extra
- Show Ana Haber - Çocuk Sesli Adam
2022 YouTube En Popüler İçerik Üreticileri
- Hasanmucci
- Noluya Ya?
- netd Müzik
- Evrim Ağacı
- Ali Sürücü
- Murat Soner
- BoraLo
- Orkun Işıtmak
- BaBaLa TV
- uberkuloz
2022 YouTube En Popüler Müzik Videoları
- Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem - Salıncak
- Tarkan - Geççek
- Sefo & Capo - Isabelle
- Canbay & Wolker - Leylim Yar
- Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli & İrem Derici - Rastgele
- Sefo - Tutsak
- Sefo - Affettim
- KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım
- UZI - Arasan Da
- Ayaz Erdoğan - Hep mi Ben?
2022 Yılında İnterneti En Çok Ne İçin Kullandık?
2022 yılının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde pek çok şirket geride bırakmak üzere olduğumuz yıla dair verileri yayınlamaya başladı.
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