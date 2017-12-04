YouTube'un Reklam Geliri Dudak Uçuklatıyor

Sosyal medya mecralarının düzenli yükselişine rağmen YouTube reklam geliri konusunda her zaman önde olduğunu söyleyen İstanbul Sosyal Medya Derneği (SOSMED) Başkan Yardımcısı Funda Şen, Youtube’un reklam gelirlerinin 2017 yılında 5,6 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Sosyal medyanın gücünü her geçen gün arttırmasıyla birlikte birçok şirketin reklam gelirlerini bu yöne doğru kaydırdığını söyleyen Şen, 2015 yılında reklamlardan 8,3 milyar dolar elde eden sosyal medya sitelerinin gelirlerini 2017 yılında 35 milyar dolara çıkardıklarını aktardı.

Reklam gelirlerinden en büyük payı ise YouTube’un aldığını dile getiren Funda Şen, 2017 yılında YouTube’un reklamlardan 5,6 milyar dolar kazandığını belirtti ve “Youtube dünya genelinde 1 milyar 300 bin kişiye ulaştı, Türk markalar bu platform için kesenin ağzını açtı” ifadelerini kullandı.

Şen, Google tarafından satın alındıktan sonra kullanıcı sayısını düzenli şekilde arttıran YouTube’un halihazırda en çok ziyaret edilen video izleme platformu olduğu ve dünyada 1 milyar kişinin takip ettiği platformun Türkiye’de ise 30 milyon tekil kişiye ulaştığını sözlerine ekledi.

Türkiye’de özellikle genç nüfusun teknolojik gelişmeleri yakından takip ettilerini ve YouTube’u düzenli kullandıklarını kaydeden Funda Şen; “80 milyon nüfusa sahip olan ülkemizdeki 48 milyon kişi, nüfusun yaklaşık yüzde 60’ı interneti aktif olarak kullanıyor. Bu kullanıcılar için Youtube vazgeçilmez bir içerik platformu. Artık online için hazırlanan içeriklerin haricinde televizyonda yayınlanan diziler için bile Youtube bir izlenme platformu. Özellikle gençler pek çok programı ve diziyi televizyondan takip etmek yerine Youtube üzerinden izliyor. Bunun sebeplerinden biri de Youtube’un mobil olarak izleme fırsatı sunması. Bu sayede pek çok içerik üretici için Youtube, tüketiciye ulaşmak, gelir sağlamak, marka ve ürününü daha fazla insana ulaştırmak adına ikinci bir gelir kapısı. Markalar artık Youtube üzerinde kendi kitlelerini oluşturarak gelecekte çıkaracakları ürünleri için de hedef pazarları ile sürekli etkileşimlerini yüksek tutuyorlar” dedi.