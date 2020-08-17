Ünlü YouTuber Maske Fırlatan Silah Yaptı

YouTube kanalında yaptığı icatlar ile tanınan ünlü YouTuber Allen Pan bu kez insanlara maske fırlatan silah geliştirdi. Pan tarafından geliştirilen silah işlevsellik açısından her ne kadar başarılı olmasa da maske takmanın önemine çok güzel bir şekilde dikkat çekiyor. YouTuber tarafından geliştirilen silah ile ilgili detaylar haberimizde.

YouTuber'ın Geliştirdiği Maske Fırlatan Silah Yoğun İlgi Gördü

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile 700 binden fazla insan hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymak oldukça önemli ancak insanların büyük bir kısmı maske takmayı reddediyor. Bunun sonucunda ise vaka sayıları dünya genelinde hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor.

Bir milyonu aşkın aboneye sahip olan YouTuber'ın geliştirdiği silahın tetiğine basıldığı anda hedefe maske fırlatılıyor. YouTuber Allen Pan'in böyle bir silah geliştirmesinin amacı maskenin insanlara otomatik olarak takılması ancak silah sadece yakın mesafeden istenilen sonucu veriyor.

Allen Pan'in YouTube kanalı üzerinde yayımladığı videoda silahın yakın mesafede ne kadar etkili olduğunu görürken, silahın uzak mesafeden çok da başarılı olmadığını görüyoruz. Allen Pan tarafından geliştirilen silahın sadece eğlence ve farkındalık yaratmak amacı ile geliştirildiğini de belirtmemiz gerekiyor.

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